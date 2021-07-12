Месси рассказал, кому посвятил победу в Кубке Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о триумфе на Кубке Америки-2021.

«Невероятный турнир. Я очень рад быть капитаном этой замечательной команды. Посвящаю победу своей семье и моим друзьям. Вы всегда мотивировали меня. Также хочу обратиться ко всему населению Аргентины, которое пережило плохие времена из-за пандемии. И, конечно, благодарю Диего Марадону, который поддерживал нас, где бы он ни был», — говорится в сообщении 34-летнего аргентинца в Instagram.

В финальном поединке сборная Аргентины победила Бразилию со счетом 1:0.