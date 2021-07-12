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Месси рассказал, кому посвятил победу в Кубке Америки

12:36
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о триумфе на Кубке Америки-2021.

«Невероятный турнир. Я очень рад быть капитаном этой замечательной команды. Посвящаю победу своей семье и моим друзьям. Вы всегда мотивировали меня. Также хочу обратиться ко всему населению Аргентины, которое пережило плохие времена из-за пандемии. И, конечно, благодарю Диего Марадону, который поддерживал нас, где бы он ни был», — говорится в сообщении 34-летнего аргентинца в Instagram.

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

В финальном поединке сборная Аргентины победила Бразилию со счетом 1:0.

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Иван Шитик все материалы автора

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