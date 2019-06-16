Аргентина уступила Колумбии на Кубке Америки

В матче группового турнира Кубка Америки сборная Аргентины проиграла команде Колумбии (0:2).
Первый мяч на 71-й минуте забил Роджер Мартинес. На 86-й минуте результат удвоил Дуван Сапата.
Колумбийцы на данный момент возглавляют турнирную таблицу группы В. У аргентинцев ноль очков.
Во втором туре состоятся матчи Колумбия - Катар и Аргентина - Парагвай.
Кубок Америки
Группа В
1-й тур
Колумбия - Аргентина - 0:2
Голы: Мартинес, 71, Сапата, 86
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