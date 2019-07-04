Агуэро рассказал, о чем говорил Месси в раздевалке сборной Аргентины после поражения от Бразилии

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, о чем говорил лидер команды Лионель Месси после поражения от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки.

– Лео говорил в раздевалке, понятно, что он сказал. Эти ребята – будущее сборной и будущее для следующих турниров, которые пройдут в Аргентине и Колумбии. Это будет служить им уроком, у нас уже есть подобный опыт. Единственное, что можем сказать, это поднять голову, продолжать пытаться, а мы будем поддерживать.

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