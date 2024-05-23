На Кубке Америки-2024 появятся розовые карточки

На Кубке Америки-2024 судьи будут использовать карточки розового цвета, сообщает AS.

Эта карточка будет предназначаться для футболиста, которого необходимо срочно заменить из-за травмы головы. Чтобы реализовать замену, тренеры должны заранее оповестить арбитров.

По данным источника, такая замена будет доступна один раз за игру. В общей сложности команды могут произвести до шести замен (включая пять основных).

Кубок Америки состоится в США с 20 июня по 14 июля. Действующим чемпионом континентального первенства является национальная команда Аргентины.