«Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» и вышел в финал клубного чемпионата мира

«Ливерпуль» выиграл у «Монтеррея» (2:1) в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира.

В составе английского клуба отличились Наби Кейта и Роберту Фирмину, который провел победный мяч в концовке. В финале «красные» сыграют с победителем пары «Фламенго» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

Клубный чемпионат мира

1/2 финала

«Монтеррей» (Мексика) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:2 (1:1)

Голы: Кейта, 11 (0:1). Фунес Мори, 14 (1:1). Роберту Фирмину, 90+1 (1:2).

«Монтеррей»: Бароверо, Родригес, Монтес (Лаюн, 79), Санчес, Медина, Ортис, Фунес Мори, Пабон (Меса, 82), Гальярдо, Писарро (Х.Гонсалес, 90), Ванджони.

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер (Александр-Арнолд, 75), Гомес, Хендерсон, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Лаллана, Шачири (Мане, 68), Ориги (Роберту Фирмину, 85), Салах.

Предупреждения: Ванджони, 47. Гомес, 58. Гальярдо, 78.

Судья: Тобар (Чили).

18 декабря. Доха. Стадион «Education City Stadium».