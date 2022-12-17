Испанская ла лига выступила резко против изменения формата клубного чемпионата мира

Испанская Ла Лига рассмотрит возможные варианты юридический действий, чтобы не допустить проведения клубного чемпионата мира в новом формате, говорится в заявлении организации на официальном сайте.

«Решения в отношении календаря международных турниров, принятые в одностороннем порядке и без предварительного уведомления, наносят необратимый ущерб всей футбольной экосистеме. ФИФА, кажется, забывает об этом и думает только о некоторых, не зная, как это повлияет на всех в профессиональном футболе», — говорится в заявлении.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о намерении провести в 2025 году клубный чемпионат мира с участием 32 команд.

Также организация хочет проводить турнир каждые четыре года вместо существующего ежегодного соревнования.