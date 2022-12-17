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Сегодня, 19:23

Испанская ла лига выступила резко против изменения формата клубного чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Испанская Ла Лига рассмотрит возможные варианты юридический действий, чтобы не допустить проведения клубного чемпионата мира в новом формате, говорится в заявлении организации на официальном сайте.

«Решения в отношении календаря международных турниров, принятые в одностороннем порядке и без предварительного уведомления, наносят необратимый ущерб всей футбольной экосистеме. ФИФА, кажется, забывает об этом и думает только о некоторых, не зная, как это повлияет на всех в профессиональном футболе», — говорится в заявлении.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о намерении провести в 2025 году клубный чемпионат мира с участием 32 команд.

Также организация хочет проводить турнир каждые четыре года вместо существующего ежегодного соревнования.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Марокко 1
2-й тайм

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Франция

П1

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26%

2.10

П2

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