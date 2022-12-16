Клубный чемпионат мира пройдет в Марокко в феврале 2023 года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что клубный чемпионат мира пройдет в Марокко в феврале 2023 года.

Турнир пройдет с 1 по 11 февраля 2023 года. В нем будут учувствовать лучшие клубы шести континентальных конфедераций, а также чемпион высшего футбольного дивизиона Марокко.

Участниками предстоящего турнира станут: «Реал» (Испания), «Фламенго» (Бразилия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» (Египет), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Сиэтл Саундерс» (США), и «Видад» (Марокко).