Прошла жеребьевка клубного ЧМ-2023, «Реал» начнет турнир с полуфинала

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2023, который пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля.

В первом матче турнира за выход в четвертьфинал сыграют египетский «Аль-Ахли» и «Окленд Сити» из Новой Зеландии. Встреча пройдет 1 февраля.

1/4 финала

«Сиэтл Саундерс» (США) — «Аль-Ахли» (Египет)/"Окленд Сити" (Новая Зеландия)

«Видад» (Марокко) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

1/2 финала

«Фламенго» (Бразилия) — «Видад» (Марокко)/"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

«Сиэтл Саундерс» (США)/"Аль-Ахли" (Египет)/"Окленд Сити" (Новая Зеландия) — «Реал Мадрид» (Испания).

Полуфиналы пройдут 7 и 8 февраля соответственно.

Действующим победителем клубного чемпионата мира является «Челси». В финальном матче синие обыграли «Палмейрас» (2:1).