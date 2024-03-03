«Мэйчжоу Хакка» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая 3 марта

«Мэйчжоу Хакка» на своем поле сыграет с «Шанхай Шэньхуа» в 1-м туре чемпионата Китая в воскресенье, 3 марта. Матч пройдет в Олимпийском Спортцентре региона Вухуа в Мэйчжоу (Китай) и начнется в 15.00 по московскому времени.

В России нет официальной телетрансляции китайской Суперлиги нет. Посмотреть матч можно на странице букмекерской компании (нужна регистрация).

Леонид Слуцкий возглавил китайский клуб 1 января 2024 года. Ранее российский специалист работал в ЦСКА, сборной России, «Халл Сити», «Витессе» и «Рубине».

В феврале «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого взял свой первый трофей — Суперкубок страны. Дерби против «Шанхай Порт» завершилось со счетом — 1:0.

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