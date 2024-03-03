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3 марта, 12:45

«Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шэньхуа»: смотреть трансляцию матча чемпионата Китая

«Мэйчжоу Хакка» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая 3 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Мэйчжоу Хакка» на своем поле сыграет с «Шанхай Шэньхуа» в 1-м туре чемпионата Китая в воскресенье, 3 марта. Матч пройдет в Олимпийском Спортцентре региона Вухуа в Мэйчжоу (Китай) и начнется в 15.00 по московскому времени.

В России нет официальной телетрансляции китайской Суперлиги нет. Посмотреть матч можно на странице букмекерской компании (нужна регистрация).

Леонид Слуцкий возглавил китайский клуб 1 января 2024 года. Ранее российский специалист работал в ЦСКА, сборной России, «Халл Сити», «Витессе» и «Рубине».

В феврале «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого взял свой первый трофей — Суперкубок страны. Дерби против «Шанхай Порт» завершилось со счетом — 1:0.

Чемпионат Китая по футболу: новости, статьи, турнирная таблица и календарь в актуальном виде

Леонид Слуцкий
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