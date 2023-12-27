Селюк: «Шанхай Шэньхуа» ждет провал после назначения Слуцкого»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэнхуа».

«Что ждет клуб? Провал. Средства массовой информации столько уделяют этому внимания. Это абсолютно идентично тому, что Черевченко тренировал «Истиклол» в Таджикистане, Канчельскис возглавил команду в Киргизии и так далее. Уровень чемпионатов Таджикистана, Киргизии и Китая примерно одинаковый. Это же Китай, а не какая-то футбольная Мекка. Китайцы, мне кажется, еще ни разу не выходили на чемпионат мира», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.