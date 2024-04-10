«Реал» и «Сити» выдали суперзрелище. Но все могло быть еще ярче, не сыграй Мадрид так трусливо

К этим 3:3 есть несколько вопросов.

«Реалу» следовало бы тоже по стараться сыграть в футбол

«Реал» против «Манчестер Сити» - новая классика Лиги чемпионов. Нынешнее противостояние - четвертое за последние пять лет.

В марте 2020-го на «Сантьяго Бернабеу» мы впервые увидели Габриэла Жезуса в роли крайнего нападающего - и этот ход Пепа Гвардиолы во многом развернул исход соперничества в пользу «Сити» (2:1, 2:1). В мае 2022-го был грандиозный спектакль в двух актах - 4:3 на «Этихаде» и 3:1 в дополнительное время на «Бернабеу» с гениальными Тибо Куртуа и Каримом Бензема в главных ролях. Май 2023-го - и те самые 4:0 в Манчестере, когда «Сити» продемонстрировал совершенный футбол, выдав, возможно, лучший командный перформанс в XXI-м веке (ладно, «Барселона» образца сезона-2010/11 стоит где-то рядом).

Сейчас на «Бернабеу» случились вроде бы грандиозные 3:3, и есть серьезный риск утонуть в восторженных отзывах и комментариях. Матч, несомненно, займет свое место в истории - шесть голов, лихой сюжет, шедевры от Фила Фодена и Федерико Вальверде, нелепая ошибка Андрея Лунина. До тех самых 4:3 в матче «МЮ» - «Реал» в 2003-м, наверное, все же недотягивает (в том числе и потому, что не было гениального комментария Василия Уткина и Юрия Розанова), но в подборки лучших игр Лиги чемпионов наверняка будет попадать регулярно.

Но есть один нюанс, и я неслучайно употребил в начале предыдущего абзаца оборот «вроде бы». Дело вот в чем: этот отличный матч мог бы быть еще лучше и точно попасть в категорию великих, если бы «Реал» играл чуть менее трусливо и чуть более разнообразно. То есть если бы он тоже старался играть в футбол.

Понимаю, подобный панч в адрес команды, которая только что забила три гола в ворота «Манчестер Сити», кажется довольно странным. Но давайте не забывать, что следует четко разделять результат и процесс, через который этот результат достигается. Результат у «Реала» достойный, а шансы на проход в полуфинал - вполне рабочие. Вопросы вызывает содержание. И здесь я повторю свой тезис - мы увидели наиболее трусоватую версию «Реала» за три года их соперничества с «Сити» в Лиге чемпионов.

«Реал» не должен играть против «Сити» в стилистике «Эвертона»

Большую часть матча Мадрид провел, обороняясь в среднем и низком блоке (в последнем даже чаще). Моменты, когда все полевые игроки хозяев были на своей трети поля и за линией мяча не были редкостью. План в атаке же был максимально простой - использовать пространство и скорость Винисиуса и Родриго. Да, это регулярно работало, особенно в первом тайме, и второй гол «Реала» - лучшая иллюстрация: подкараулили ошибку, убежали, реализовали. Если совсем уж упрощать: отбиться сзади, а впереди убежать в контратаку.

Статистика это подтверждает: у «Реала» — 38% владения мячом (в среднем по сезону в этой Лиге чемпионов - 54,9%). Количество передач - 423, из них 365 точных (в среднем по сезону 594 передачи за матч, из них 539 точных). xG - всего 0,68.

Показательно соотношение длинных передач: против «Сити» игроки «Реала» исполнили 54 таких паса (из них 31, или 57%, точный), тогда как в среднем по сезону - 32 лонгболла за матч, из них 22, или 69%, точных. И это явно демонстрирует изменения стиля. Наконец, если взять тепловую карту, то 31% времени игра шла на трети поля «Реала», 48% - в середине и лишь 21% - на трети поля «МС». Фоден и Йошко Гвардиол забили, конечно, выдающиеся голы, но эти удары - следствие того, что «Реал» слишком сильно вжимался в свою штрафную (и тот же Тони Кроос не успел накрыть хорвата, потому что стоял в районе чуть ли не 11-метровой отметки).

Единственная яркая тактическая фишка, придуманная Карло Анчелотти, - это перегруз левого края атаки, где действовали и Родриго, и Винисиус. Обоим нравится играть в этой зоне, а у «Сити» еще и был травмирован Кайл Уокер, который в прошлом году просто сожрал Вини. И большая часть атак «Реала» шла как раз через эту зону.

Тут можно заметить, что в соперниках был не «Унион», «Брага» или «Лейпциг», а «Манчестер Сити», и понятно, что цифры должны были просесть. Но не настолько сильно, как это в итоге случилось, тем более что в данном случае они только подтверждают визуальное впечатление. Но и мы тут говорим не о ком-нибудь, а о «Реале» - самом статусном клубе мира. И когда он начинает играть против «Сити» в стилистике «Эвертона» Шона Дайча - это, ну... печально.

И, кстати, символично, что картина немного изменилась с появлением на поле Луки Модрича (пусть и заменил он Крооса) - с выходом на поле хорвата баланса и контроля в игре «Реала» заметно прибавилось, и по-настоящему «реальный» гол хозяева забили именно в этот отрезок.

И если через неделю в Манчестере «Реал» сыграет более открыто, смело и, что называется, от себя, а не только будет хотеть наказывать «Сити» за просчеты, мы увидим действительно великий матч и выдающееся зрелище.