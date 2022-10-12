«Милан» сломало спорное удаление. При Поттере «Челси» продолжает побеждать

Чемпионы Италии больше часа провели в меньшинстве и без шансов уступили лондонцам.

Три года Пиоли

За день до матча исполнилось три года с того момента, как Стефано Пиоли возглавил «Милан». Тогда, осенью 2019-го, назначение итальянца казалось временным — красно-черные находились в такой глубокой яме, что нужен был хоть кто-то для встряски команды. Но Пиоли перевыполнил план и весной этого года сделал клуб обладателем скудетто — впервые за 11 лет.

Титул россонери вернули, но былое величие в Европе — еще нет. Год назад «Милан» занял последнее место в группе смерти с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту», а сейчас отчаянно борется за выход в плей-офф с «Зальцбургом» и загребским «Динамо» — определенно неравными себе по статусу.

Далеко до гранда

Конечно, изначально в этом квартете предполагалось, что «Милан» станет биться за вершину с «Челси». Вывеска и правда яркая, но на деле все оказалось иначе. У Пиоли крепкая команда по меркам Италии, но до статуса европейского гранда ей все еще очень далеко.

Неделю назад синие без труда разобрали соперника до основания на «Стэмфорд Бридж» — гости за 90 минут пробили по воротам всего четыре раза и по делу получили разгром (0:3). Впрочем, на «Сан-Сиро» Пиоли и Ко вполне могли бы побороться с англичанами как минимум за ничью, но при одном условии — игре в равных составах.

У «Милана» и без того чудовищные кадровые проблемы: в каждой линии без исключений есть травмированные, поэтому конкурентоспособная основа набиралась на игру с трудом. Но даже в такой ситуации хозяева выглядели неплохо в стартовую четверть часа — не форсировали события, не прессинговали, зато внимательно оборонялись и не ошибались.

Спорная красная Томори

Все сломала 18-я минута, когда лидер защиты россонери, воспитанник синих Фикайо Томори получил красную карточку за фол на Маунте в своей штрафной. Нарушение спорное: англичанин после удаления долго не уходил с поля, пытаясь заставить арбитра Даниэля Зиберта посмотреть повтор. Томори был убежден, что контакт его руки с плечом Маунта — не лишение соперника явной возможности забить гол. Но ВАР встал на сторону арбитра, а Жоржиньо реализовал пенальти.

Все. После этого встреча, по сути, завершилась. Это именно тот случай, когда один эпизод определяет исход. Одно неосторожное движение Томори, один свисток судьи — и «Милан» обречен. Вдесятером красно-черным было трудно обороняться, а у Пиоли не нашлось плана Б — коуч решился на замену только через 20 минут после удаления. За это время чемпион Италии пропустил второй мяч — Обамеянг замкнул передачу Маунта, окончательно приговорив миланцев.

Преображение синих

Пиоли был бы и рад встряхнуть команду в перерыве заменами, но усиливать ее сейчас некем. Да, в запасе находились приличные исполнители атаки вроде Ориги, Мессиаса и Ребича, но они недавно восстановились от травм и пока не набрали форму. Хорвата с бельгийцем Пиоли все-таки с лавки поднял, но ни один, ни второй ожидаемо ничего полезного не сделали.

А «Челси» во втором тайме банально действовал по счету. Вообще игра после перерыва пошла скучная и тягучая: жалкие попытки «Милана» добраться до чужих ворот быстро пресекались, а синие больше думали о воскресной встрече в АПЛ с «Астон Виллой». Неудивительно, что Грэм Поттер рано заменил Маунта со Стерлингом. Джеймс, другой ключевой футболист «Челси», тоже покинул газон «Сан-Сиро» до финального свистка, но из-за проблем со здоровьем. Повреждение защитника — единственное значимое событие второго тайма.

«Челси» заслужил три очка и впервые взобрался на первое место в группе. Лондонцы показали, что две осечки на старте — недоразумения. Да, формально отрыв от преследователей небольшой, но невозможно представить, что синие окажутся за пределами плей-офф. Похоже, отставка Тухеля была не зря — Поттер уже преобразил команду, одержав с ней четыре победы подряд.