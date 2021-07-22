Вагнер Лав с «Кайратом» обыграл «Црвену Звезду», Вальбуэна помог «Олимпиакосу», Захави и Гетце уничтожили «Галатасарай»

Главные события состоявшихся в среду матчей Лиги чемпионов.

Эхо белградского дерби

«Кайрат» — «Црвена Звезда» — 2:1 (Канте, 24. Баньяк, 79 — Миканович, 56, в свои ворота)

Год назад казахстанская команда продвинулась до второго отборочного раунда Лиги Европы, а Вагнер Лав в двух матчах записал на свой счет три мяча. Тогда «Кайрат» споткнулся на «Маккаби» из Хайфы, но когда в нынешнем сезоне пути соперников пересеклись уже в Лиге чемпионов, отметивший месяц назал свой 37-й день рождения любимец болельщиков ЦСКА стал автором гола, который вывел его команду на сербских красно-белых — «Црвену Звезду».

В игре против белградцев Вагнер тоже выделялся, порой взваливая на себя функции диспетчера, но открыл счет не он, а отличившийся при подаче углового экс-защитник «Легии» Канте. Однако постенно сербы забрали инициативу в свои руки, и второй тайм прошел с заметным перевесом гостей. На ответный гол они точно наиграли, хотя без удачи в виде неудачной срезки хорватского защитника «Кайрата» Микановича не обошлось.

Такие моменты могут сломать, однако к казахстанцам это точно не относится. При равном счете они стали качественнее выходить в атаку и, в конце концов, поймали свой шанс при попытке сербов создать искусственный офсайд после розыгрыша «стандарта». Ирония судьбы заключается в том, что еще один летний новичок «Кайрата» — камерунец Баньяк — провел прошлый сезон в стане злейшего врага «Звезды» — белградском «Партизане».

ПСВ поставил на опыт

ПСВ — «Галатасарай» — 5:1 (Захави, 2, 35, 84. Гетце, 51, 88 — Килинч, 42)

Самый статусный матч 2-го раунда неожиданно превратился в избиение турецкого суперклуба, который никогда не проигрывал с таким счетом в отборочных раундах Лиги чемпионов. Хотя на грядущие неприятности намекнул быстрый гол, который возник буквально на ровном месте. Голландцы накрыли прессингом опытнейшего Муслеру, под которым уругвайский голкипер дрогнул, и Захави оставалось не промахнуться с нескольких метров.

На данный момент 33-летний форвард — главная ударная сила ПСВ, так как участник Евро-2020 Мален и его агент Мино Райола договариваются о контракте с дортмундской «Боруссией». С трибуны наблюдал за игрой и Дюмфрисс, которому предрекают скорый переезд в АПЛ. Однако в голландском клубе так много талантов, что с резервами проблем нет, и во второй голевой атаке Захави на пустые ворота вывел 19-летний Мадуэке. Тут, правда, стоит уточнить, что автор результативной передачи — англичанин, который в 16 лет посчитал, что академия ПСВ переспективнее «Тоттенхэма».

Определенная логика в этом есть, так как в Эредивизе не только не боятся доверять совсем юным футболистам. Там еще есть, у кого учиться, потому что ведущие клубы все охотнее приглашают опытных игроков, не распродавая всех подряд. В данной игре опыт проявилсся в полной мере, и наряду с Захави героем вечера стал Гетце. Автор «золотого гола» в финале ЧМ-2014 разогнал одну из завершившихся взятием ворот атак в первом тайме, а во втором, когда подопечные Фатиха Терима сократили отставание и пытались перехватить инициативу, сам отправил в сетку оказавшийся переломным мяч.

В роли ассистента в этот раз выступил Захави. И он же отправил «Галатасарай» в нокаут, в концовке оформив хет-трик. Удивительно, но на счету израильтянина семь из девяти последних еврокубковых голов его команды. Ну а второй мяч Гетце — это почти контрольный выстрел. Задача турецкого клуба в ответном матче выглядит практически невыполнимой.

Неожиданный капитан

«Олимпиакос» — «Нефтчи» — 1:0 (М.Камара, 29)

Каких-то три недели назад полузащитник бакинцев Эмин Махмудов сыграл против бывших одноклубников по «Спартаку» на сборе в Австрии, после чего воспитанник «Сатурна» отметился голами с пенальти в каждом из матчей первого раунда отбора в Лигу чемпионов против тбилисского «Динамо». Естественно, от него ждали продолжения и в противостоянии с более грозным соперником.

Le magnifique but de Mady Camara ce soir pic.twitter.com/PI0P0cfKMg — Olympiakos France (@OlympiakosFr) July 21, 2021

Однако в Пирее о себе напомнил другой бывший футболист РПЛ. 36-летний Вальбуэна начал игру на скамейке запасных, однако уже в дебюте ему пришлось менять получившего травму Бухалакиса. И этот тот самый классический случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно Вальбуэна выкатил мяч классно пробившему с дальней дистанции Камара. Тот, правда, незадолго до перерыва оставил греков в меньшинстве, получив красную карточку.

Впрочем, с середины второго тайма составы уравнялись из-за удаления Челика. Счет же больше не изменился. Отметим, что Вальбуэна завершал игру с капитанской повязкой, а Махмудову на последних минутах потребовалась замена. Главное для «Нефтчи», чтобы повреждение Эмина оказалось незначительным, иначе бакинцам будет сложнее пройти такого искушенного еврокубкового бойца, как «Олимпиакос».

«Мальме» — ХИК — 2:1 (Чолак, 45. Кристиансен, 75 — Риски, 68)

«Мура» — «Лудогорец» — 0:0

«Слован» — «Янг Бойз» — 0:0

«Легия» — «Флора» — 2:1 (Капустка, 3. Рафаэл Лопеш, 90+1 — Саппинен, 53)

Ответные матчи — 27 и 28 июля.