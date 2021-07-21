Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги чемпионов.

Бразильский гол «Шерифа»

«Алашкерт» — «Шериф» — 0:1 (Луваннор, 84)

Александр Григорян возглавил «Алашкерт» 20 мая, а спустя неделю с небольшим эта команда стала чемпионом Армении. В Лиге чемпионов 54-летний специалист тоже начал удачно, пройдя в первом раунде валлийский «Конна'с Куэй» (2:2, 1:0), однако после домашнего поражения от тираспольского «Шерифа» пройти в третий круг будет непросто.

Os pongo el golazo de Luvannor, la calidad del video es un poco mala pero se aprecia bien. pic.twitter.com/Fn4JjyjzgO — F?tbol Moldavo ?? (@FutbolMoldavo_) July 20, 2021

Хотя в целом игра в Ереване получилась равной, и бывший голкипер «Мордовии», «Уфы», «Анжи» и «Тосно» Юрченко не справился только с одним эффектным ударом в дальний верхний угол. «Шериф» не зря возвращал бразильца Луваннора, который в свое время трижды становился чемпионом Молдавии, после чего на семь лет отправился в ОАЭ и вернулся в Тирасполь умудренным опытом игроком.

Два удаления и копия гола Крооса

«Селтик» — «Мидтьюлланн» — 1:1 (Абада, 39 — Эвандер, 66)

Матч в Глазго выделялся не только хорошим качеством футбола, но и интересными моментами. Сначала на «Селтик Парк» случился промах дня, когда переправлявший мяч в пустые ворота Кристи с нескольких метров ухитрился попасть в штангу. Однако после следующего удара полузащитника сборной Шотландии на добивании отличился проводивший за «кельтов» первый официальный матч израильтянин Абада.

А вот его опытный соотечественник Биттон команду подвел. 29-летний полузащитник так увлекся претензиями в адрес картинно упавшего в штрафной Дрейера, что ткнул датчанина пальцем в лоб. Тот, естественно, снова продемонстрировал артистизм, арбитр наказал обоих фигурантов конфликта предупреждениями, но для Биттона она оказалось вторым, и хозяева остались в меньшинстве.

??RED CARD



Celtic 1 Midtjylland 0



Midtjylland are also down to 10 men — Anders Dreyer is sent off for his second act of simulation



He was booked for the dive that led to Bitton's dismissal and now he's at it again



?BBC Radio Scotland, 810MW, online

?https://t.co/HtijqB2uQj pic.twitter.com/hKC9o3MsMb — BBC Sportsound (@BBCSportsound) July 20, 2021

Камера выхватила улыбку Дрейера, когда его разневанный оппонент покидал поле. Только справедливость все-таки существует, и на 55-й минуте составы уравнялись. Датчанин покидал поле под оглушительный свист, получив второй «горчичник» за симуляцию! Но как раз в равных составах датчане отыгрались, а исполнявший штрафной Эвандер практически скопировал знаменитый гол немца Крооса на ЧМ-2018 в ворота шведов. Правда, бразилец находился к воротам под куда более острым углом, и все равно закрутил мяч в дальнюю «девятку».

Gola?o do Evander empatando o jogo contra o Celtic na Champions League



Al? Juninho pic.twitter.com/2GIe1XbrhB — Krav ? ? (@CrvgKrav) July 20, 2021

Новый тренер, старые герои

«Ференцварош» — «Жальгирис» — 2:0 (Узуни, 25. Нгуен, 39)

Сергея Реброва, который принес легендарному венгерскому клубу три чемпионских титула и в прошлом сезоне пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, сменил опытный австриец Петер Штегер, в послужном списке которого значится работа с дортмундской «Боруссией». И пока 55-летний специалист ведет команду в правильном направлении, используя в числе прочего наработки предшественника.

Авторы голов в ворота «Жальгириса» — одни из героев прошлого сезона. А открывший счет Узуни — еще и лучший снайпер чемпионской лиги на данный момент. В первом раунде албанец отметился хет-триком. Сейчас — открыл счет. Многие, кстати, запомнили Узуни по прошлому турниру, когда гол в ворота «Ювентуса» он отметил фирменным празднованием Криштиану Роналду. После финального свистка Узуни пообщался с португальцем, получив в подарок футболку, и признался, что запомнит эту встречу со своим идолом на всю жизнь.

Волевой «Рапид»

«Рапид» В — «Спарта» П — 2:1 (Кнасмюльнер, 63, 71 — Л.Крейчи II, 3)

В Вене состоялся главный камбэк дня, а «Рапид» не смутил быстро пропущенный гол. Точнее, смутил, но не полностью, так как во втором тайме австрийцы в течение восьми минут перевернули ход матча благодаря двум точным ударам Кнасмюльнера. Один из них — настоящий шедевр. Полузащитник бело-зеленых изящно подсек мяч и забросил его за шиворот голкиперу. В этом эпизоде поразили как техника исполнения, так и хланокровие австрийца, ведь счет в тот момент был еще 0:1.

?? le rapid Wien qui ?galise face au Sparta avec un bijoux de lob. Vraiment magnifique, m?me moi avec le grand angle j'avais pas vu que le gardien ?tait suffisamment avanc? pour tenter ?a



Chapeau monsieur Knasm?llner ? pic.twitter.com/Dg3ahEUMs7 — Zagrenko ?? (@za_gris_tot) July 20, 2021

«Динамо» З — «Омония» — 2:0 (Майер, 65. Якич, 81)

«Линколн Ред Импс» — ЧФР — 1:2 (Марко Роса, 45 — Дебелюх, 52, 58)

Ответные матчи — 27 и 28 июля.