Хвича почти на первом месте в Лиге чемпионов. Все расклады последнего игрового дня в группах А, В, С и D
Группа А
В группе А положение команд по итогам 6-го тура вряд ли поменяется. «Ливерпулю» для того, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ с первого места, нужно разгромить «Наполи» с разницей в четыре мяча. «Рейнджерс» для попадания в Лигу Европы нужно и вовсе забить на пять и более голов больше, чем «Аяксу».
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Наполи
|
5
|
5
|
0
|
0
|
20-4
|
15
|
2. Ливерпуль
|
5
|
4
|
0
|
1
|
15-6
|
12
|
3. Аякс
|
5
|
1
|
0
|
4
|
8-15
|
3
|
4. Рейнджерс
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1-19
|
0
Группа B
«Брюгге» точно станет первым в случае победы в Леверкузене. При ничьей бельгийцам придется ждать потери очков от «Порту». Если же первые уступят немцам, а португальцы сыграют вничью, то выше по разности мячей окажутся «драконы».
«Байер» же отберет у «Атлетико» путевку в Лигу Европы, если:
— победит, а испанцы потеряют очки;
— сыграет вничью, а испанцы потерпят поражение. В таком случае «аспириновые» будут выше по личным встречам (2:0, 2:2).
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Брюгге
|
5
|
3
|
1
|
1
|
7-4
|
10
|
2. Порту
|
5
|
3
|
0
|
2
|
10-6
|
9
|
3. Атлетико
|
5
|
1
|
2
|
2
|
4-7
|
5
|
4. Байер
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4-8
|
4
Группа C
Вне зависимости от результатов 6-го тура в группе С «Бавария» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, «Интер» — со второго, «Барселона» отправится в Лигу Европы, а «Виктория» завершит свою еврокубковую кампанию.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бавария
|
5
|
5
|
0
|
0
|
16-2
|
15
|
2. Интер
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10-5
|
10
|
3. Барселона
|
5
|
1
|
1
|
3
|
8-10
|
4
|
4. Виктория Пл
|
5
|
0
|
0
|
5
|
3-20
|
0
Группа D
В группе D существует много вариантов.
«Спортинг» попадет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если наберет хотя бы очко в матче с «Айнтрахтом». В Лигу Европы португальцы отправятся, если уступят немцам, а «Тоттенхэм» победит в Марселе.
«Шпоры» станут участником плей-офф ЛЧ, если наберут хотя бы очко против «Марселя», тогда как поражение отправит лондонцев в Лигу Европы.
«Айнтрахт» продолжит выступление в Лиге чемпионов только в случае победы в Лиссабоне. В ЛЕ немцы отправятся, если не обыграют «Спортинг», а «Тоттенхэм» наберет очки в Марселе.
«Марсель» выйдет в 1/8 финала ЛЧ, если победит «Тоттенхэм». В ЛЕ французы перейдут при единственном раскладе: если сами сделают ничью, а «Айнтрахт» победит «Спортинг».
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Тоттенхэм
|
5
|
2
|
2
|
1
|
6-5
|
8
|
2. Спортинг Л
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-7
|
7
|
3. Айнтрахт Ф
|
5
|
2
|
1
|
2
|
5-7
|
7
|
4. Марсель
|
5
|
2
|
0
|
3
|
7-6
|
6