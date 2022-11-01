Мечта Мбаппе сбудется в матче против «Ювентуса». Сколько француз забьет туринцам на пару с Месси?

«ПСЖ» давно обеспечил себе плей-офф Лиги чемпионов, а «Ювентус» в пятом туре лишился шансов на выход из группы. Но обеим командам в заключительном матче нужны очки: парижанам важно не отдать лидерство «Бенфике», а туринцам — не упустить путевку в Лигу Европы в противостоянии с «Маккаби».

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Когда состоится и где смотреть матч «Ювентус» — «ПСЖ»

Встреча лидера и третьей команды группы H пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум» 2 ноября. Стартовый свисток испанского арбитра Карлоса дель Серро прозвучит в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», старт трансляции — в 22.45 мск.

«Ювентус» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч ЛЧ 2 ноября 2022 года

В середине августа, незадолго до старта группового этапа Лиги чемпионов, в «ПСЖ» якобы вспыхнул скандал: медиа утверждали, что Кильян Мбаппе поругался с Неймаром и на правах «царя» команды попросил руководство продать бразильца. Время шло, игроки ситуацию не комментировали, а журналисты настаивали: в стане чемпиона не все гладко и держится лишь на мольбах Кристофа Гальтье, который попросил звездных нападающих не светить проблему на людях.

Одной из причин резкого разлада в отношениях бразильца и француза СМИ назвали желание Мбаппе играть исключительно с Месси и учиться магии футбола у главного волшебника в истории. Однако положение игроков в команде и на поле не менялось: Неймар, Мбаппе и Месси выходили и выходят на каждый матч вместе. Причем именно в этот период Ней перестал пропускать матчи по пустякам: обычно он часто травмировался и нередко удалялся, а в этом сезоне не сыграл только в одной игре — против «Аяччо» в 12-м туре лиги 1.

В той встрече Мбаппе и Месси впервые за долгое время сыграли в атаке вдвоем и показали, насколько здорово понимают друг друга: Кильян сделал дубль с передач Лео и ассист на аргентинца, а «ПСЖ» победил 3:0. Спустя почти две недели Мбаппе и Месси предстоит еще раз доказать, что они хороши без Неймара, но уже против более сложного соперника — бразилец пропустит встречу с «Ювентусом» из-за перебора желтых карточек.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что отсутствие бразильца никак не скажется на исходе встречи. Они верят в Месси с Мбаппе и выставили на победу «ПСЖ» коэффициент 1.68, это примерно 59% вероятности. Ничья доступна за 4.80 (22%), успех «Ювентуса» — за 5.10 (19%).

Вероятно, Гальтье применит стандартную для таких случаев, как отсутствие Неймара, схему 4-3-1-2. Тем самым он обезопасит «ПСЖ» от голов (в этой формации парижане не пропустили ни разу) и подарит Месси с Мбаппе возможность вольничать в атаке и не возвращаться в оборону. Значит, у француза и аргентинца возникнет больше возможностей забить.

Килиан Мбаппе и Неймар. Фото Global Look Press

«Ювентус» во встрече с «Бенфикой» показал, насколько он плох в обороне, — португальцы во главе с Рафой Силвой буквально разрывали соперника в клочья. В результате после пяти матчей турнира у бьянконери 11 пропущенных мячей, в среднем 2.2 за 90 минут.

Вероятно, два-три гола получится забить и у «ПСЖ», а хедлайнерами станут лидеры атаки. Причем у Месси возможностей забить будет не меньше, чем у Мбаппе: аргентинец шикарно исполняет штрафные, а француз — 11-метровые. С игры отличиться у них шансы примерно одинаковые: не зря на счету Кильяна 6+2 в ЛЧ, а у Лео — 4+3. Оба находятся в отличной форме.

Прогноз от «СЭ»: гол Месси за 2.40 и/или гол Мбаппе за 2.20.

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