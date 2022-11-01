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Мечта Мбаппе сбудется в матче против «Ювентуса». Сколько француз забьет туринцам на пару с Месси?

Прогнозы и ставки на матч ЛЧ «Ювентус» — «ПСЖ» 2 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе и Неймар.
Фото Global Look Press
1/2

«ПСЖ» давно обеспечил себе плей-офф Лиги чемпионов, а «Ювентус» в пятом туре лишился шансов на выход из группы. Но обеим командам в заключительном матче нужны очки: парижанам важно не отдать лидерство «Бенфике», а туринцам — не упустить путевку в Лигу Европы в противостоянии с «Маккаби».

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Когда состоится и где смотреть матч «Ювентус» — «ПСЖ»

Встреча лидера и третьей команды группы H пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум» 2 ноября. Стартовый свисток испанского арбитра Карлоса дель Серро прозвучит в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», старт трансляции — в 22.45 мск.

Лига чемпионов. Группа H
02 нояб, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
ПСЖ

«Ювентус» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч ЛЧ 2 ноября 2022 года

В середине августа, незадолго до старта группового этапа Лиги чемпионов, в «ПСЖ» якобы вспыхнул скандал: медиа утверждали, что Кильян Мбаппе поругался с Неймаром и на правах «царя» команды попросил руководство продать бразильца. Время шло, игроки ситуацию не комментировали, а журналисты настаивали: в стане чемпиона не все гладко и держится лишь на мольбах Кристофа Гальтье, который попросил звездных нападающих не светить проблему на людях.

Одной из причин резкого разлада в отношениях бразильца и француза СМИ назвали желание Мбаппе играть исключительно с Месси и учиться магии футбола у главного волшебника в истории. Однако положение игроков в команде и на поле не менялось: Неймар, Мбаппе и Месси выходили и выходят на каждый матч вместе. Причем именно в этот период Ней перестал пропускать матчи по пустякам: обычно он часто травмировался и нередко удалялся, а в этом сезоне не сыграл только в одной игре — против «Аяччо» в 12-м туре лиги 1.

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В той встрече Мбаппе и Месси впервые за долгое время сыграли в атаке вдвоем и показали, насколько здорово понимают друг друга: Кильян сделал дубль с передач Лео и ассист на аргентинца, а «ПСЖ» победил 3:0. Спустя почти две недели Мбаппе и Месси предстоит еще раз доказать, что они хороши без Неймара, но уже против более сложного соперника — бразилец пропустит встречу с «Ювентусом» из-за перебора желтых карточек.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что отсутствие бразильца никак не скажется на исходе встречи. Они верят в Месси с Мбаппе и выставили на победу «ПСЖ» коэффициент 1.68, это примерно 59% вероятности. Ничья доступна за 4.80 (22%), успех «Ювентуса» — за 5.10 (19%).

Вероятно, Гальтье применит стандартную для таких случаев, как отсутствие Неймара, схему 4-3-1-2. Тем самым он обезопасит «ПСЖ» от голов (в этой формации парижане не пропустили ни разу) и подарит Месси с Мбаппе возможность вольничать в атаке и не возвращаться в оборону. Значит, у француза и аргентинца возникнет больше возможностей забить.

Килиан Мбаппе и Неймар. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе и Неймар.
Фото Global Look Press

«Ювентус» во встрече с «Бенфикой» показал, насколько он плох в обороне, — португальцы во главе с Рафой Силвой буквально разрывали соперника в клочья. В результате после пяти матчей турнира у бьянконери 11 пропущенных мячей, в среднем 2.2 за 90 минут.

Вероятно, два-три гола получится забить и у «ПСЖ», а хедлайнерами станут лидеры атаки. Причем у Месси возможностей забить будет не меньше, чем у Мбаппе: аргентинец шикарно исполняет штрафные, а француз — 11-метровые. С игры отличиться у них шансы примерно одинаковые: не зря на счету Кильяна 6+2 в ЛЧ, а у Лео — 4+3. Оба находятся в отличной форме.

Прогноз от «СЭ»: гол Месси за 2.40 и/или гол Мбаппе за 2.20.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
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