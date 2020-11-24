Сергей Семак: «Раньше в Италии часто проигрывал. Против «Лацио» надо выступить удачнее»

Главный тренер «Зенита» рассказал в интервью изданию La Gazzetta dello Sport о своих взаимоотношениях с Италией. Приводим полную версию этой разговора, которую нам предоставили коллеги с Апеннин.

— Вам довелось поиграть за границей, во Франции в «ПСЖ». Если бы предложили выбирать между Парижем и Римом, какой город предпочли бы? — вопрос Семаку.

— Санкт-Петербург! Город, в котором я сейчас живу и работаю, можно назвать фантастическим. И его история плотно связана со многими итальянскими персонажами, причем как из далекого прошлого, так и из недавнего. Достаточно вспомнить два чемпионских титула, который выиграл в России Лучано Спаллетти. Мне посчастливилось повторить успех Лучано и тоже взять с командой два скудетто подряд.

— Вы вначале играли у Спаллетти, а затем вошли в его тренерский штаб. Какие у вас остались воспоминания?

— Это был прекрасный опыт в моей жизни. Как с человеческой, так и с профессиональной точки зрения. Спаллетти оставил о себе хорошую память в Петербурге. Однако и он сам навсегда привязался к этому городу, ведь там родилась его дочь. Года два назад мне довелось побывать у Лучано дома в Тоскане. Тосканские холмы великолепны! А в целом Италия очень красивая и гостеприимная страна с неповторимой кухней, так что недаром ее так любят посещать наши соотечественники.

— А что скажете о работе в штабе Фабио Капелло?

— Еще один великолепный опыт для меня. Возможность близко узнать и поработать с такими специалистами, как Капелло и Спаллетти, многое дала мне в человеческом и профессиональном плане.

— Матч против «Лацио» — первый для вас в Италии в роли главного тренера. А вот в качестве игрока вы здесь побывали не один раз, верно?

— Да, именно так. Любопытно, что мой первый футбольный выезд за границу в составе юношеской, кажется, сборной состоялся именно в Италию. Мы тогда играли на турнире в городе Бергамо. Ну а мой дебют в национальной команде состоялся в Неаполе. Это был ответный стыковой матч отбора на чемпионат мира-1998. К сожалению, мы тогда уступили и не попали во Францию. В воротах сборной Италии был как раз тот самый Перуцци, который работает сегодня в «Лацио». А решающий гол в наши ворота забил форвард Казираги, представлявший тогда этот римский клуб.

В этот раз мне хотелось бы поудачнее сыграть против «Лацио». При этом прекрасно понимаю, что нас ждет очень трудная встреча с первоклассным соперником, у которого вернулись в строй практически все лидеры. А вот у нас, к сожалению, есть серьезные потери.

— В 2002 году вы сделали дубль в Италии.

— Да — выступал за ЦСКА и мы проиграли «Парме» со счетом 2:3. Затем, уже в составе «Рубина» мне довелось выходить на поле миланского «Сан-Сиро». Мы уступили 0:2 «Интеру», который в по итогам сезона победил в Лиге чемпионов.

Да, с точки зрения результатов мне пока в Италии не везет, но это не повод, чтобы перестать восхищаться ей. И тем более Римом — уникальным городом, единственным в своем роде в мире. Мое любимое место здесь? Пожалуй, вилла Боргезе, там какая-та волшебная атмосфера.

— Правда ли, что вы и свадьбу сыграли в Италии?

— В октябре прошлого года мы с Анной провели красивую церемонию на озере Комо в местечке Черноббио. Давно женаты, но до этого у нас как-то все не получалось организовать настоящее свадебное торжество. За эти годы подросли дети, и мы решили организовать эту церемонию не только для себя, но и обязательно для них.

Все получилось очень трогательно, и тот факт, что мы выбрали для такого события именно Италию, сам по себе говорит о любви нашей семьи к этой стране. Я очень надеюсь, что весь этот кошмар с коронавирусом скоро закончится, и тогда мы с семьей вновь сможем посетить Италию как туристы. И не только мы, но и наши многочисленные соотечественники, которые обожают эту страну.