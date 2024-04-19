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Раскол в «Барсе» после вылета из ЛЧ. Гюндоган раскритиковал Араухо за удаление, Хави пришлось отменить тренировку

Хави отменил тренировку «Барселоны» после вылета из Лиги чемпионов
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Илкай Гюндоган, Хави и Рональд Араухо
Илкай Гюндоган, Хави и Рональд Араухо.
Игроки поссорились прямо перед эль-класико.

Поражение от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов серьезно ударило по атмосфере в команде Хави. Болезненнее всех вылет из турнира воспринял Илкай Гюндоган, еще в прошлом сезоне делавший требл с «Манчестер Сити».

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Что произошло?

Немец, у которого за годы, проведенные под руководством Пепа, выработался менталитет победителя, не выдержал и публично раскритиковал Рональда Араухо, оставившего «Барсу» вдесятером. Именно после удаления уругвайца парижане перевернули ход противостояния.

«В такие критические моменты, когда вступаешь в борьбу за мяч, нужно быть уверенным, — сказал после матча Гюндоган. — Я не знаю, коснулся он мяча или нет. Но я бы предпочел допустить выход один на один или даже пропустить гол. Красная карточка в начале матча убивает игру». Араухо ответил на заявление немецкого полузащитника: «Я предпочитаю держать свои мысли при себе. У меня есть принципы и ценности, которые, я думаю, следует уважать».

По информации испанских СМИ, после этой публичной разборки команда разделилась на два лагеря: одни поддерживают Гюндогана, другие — Араухо. Хави даже решил отменить тренировку в четверг, чтобы разрядить напряженную обстановку. На базу приехали только капитан Серхи Роберто, Педри и Гави, продолжающий восстановление после тяжелой травмы колена.

Футболист «Барселоны» Илкай Гюндоган
Илкай Гюндоган.
Фото Reuters

Для Гюндогана подобная критика — норма. Он сам говорил об этом

В октябре 2023-го Гюндоган упрекнул игроков «Барсы» за реакцию на поражение от «Реала» (1:2): «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке».

Тогда Хави воспринял эти слова позитивно, а вот игрокам не понравилась резкость Гюндогана. Полузащитнику пришлось объясняться: «В «Сити» подобная критика считалась нормальной после неудачных матчей, поэтому для меня это обычное дело».

В тот раз конфликт быстро сошел на нет, но сейчас ситуация гораздо хуже — Илкая начали травить болельщики. В соцсетях появилась масса комментариев в стиле: «Гюндоган не должен так говорить вне раздевалки» и «У нас так не принято». Дошло до того, что публично защитить футболиста решила его супруга, которая опубликовала фото мужа с кубком и написала: «Этот мужчина — трудолюбивый парень, а его слова должны помочь всей команде. Его менталитет — это требл».

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Нормализуется ли ситуация перед эль-класико?

Как пишет Mundo Deportivo, Гюндоган не хотел никого обидеть или обвинить, а лишь собирался подчеркнуть допущенные ошибки без намеков на имена.

Полузащитник попытается поговорить с Араухо, чтобы погасить конфликт. Не исключено, что пресс-служба «Барсы» попросит Илкая дать развернутое интервью с подробностями произошедшего.

Футболист «Барселоны» Рональд Араухо спорит с судьей Иштваном Ковачем
Рональд Араухо спорит с судьей Иштваном Ковачем.
Фото Reuters

Перед принципиальным матчем с «Реалом» каталонцы пребывают в состоянии грогги. Хави сейчас не позавидуешь: нужно надеяться лишь на то, что эмоции утихнут. Отставание от мадридцев в турнирной таблице составляет восемь очков, и в случае поражения шансы на чемпионство будут сведены к минимуму.

Кроме того, на следующей неделе президент «Барсы» Жоан Лапорта проведет встречу с тренером, чтобы постараться убедить его остаться в клубе. С трудом верится, что 44-летний специалист, у которого в матче с «ПСЖ» сдали нервы (пнул ногой по ограждению и обматерил судью), изменит свое решение об уходе.

Илкай Гюндоган
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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