«ПСЖ» поплыл, Конте теряет лидеров, Поттер хватается за шанс. Что нужно знать перед первыми матчами 1/8 финала Лиги чемпионов

Превью матчей этой недели в главном клубном турнире Европы.

Очередная порция парижских скандалов и справится ли «Бавария» без Мане

Пожалуй, самая интригующая пара во всей 1/8. Ни «ПСЖ», ни «Баварию» сейчас нельзя назвать машинами, способными смести кого угодно на своем пути — у каждой команды есть целый ряд как сиюминутных, так и продолжительных проблем. И похоже на то, что победителем из этой схватки выйдет тот, кто сможет эти самые проблемы лучше замаскировать.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters Фото Reuters

В Париже сейчас неспокойные времена. До сих пор неизвестно, в каком состоянии после травмы находится Мбаппе. Еще несколько дней назад все были уверены, что Килиан пропустит первый матч, но за сутки до игры он провел тренировку в общей группе. Выйдет он в старте, со скамейки и вообще будет ли похож сам на себя — большой вопрос. У Неймара проблемы более банальные — он находится в плохой форме (гол+пас в последних пяти матчах лиги 1). Плюс у бразильца снова неоднозначная пресса после отъезда на свой день рождения и ругани со спортивным директором Кампушем в перерыве матча с «Монако». Да и в целом обстановка вокруг команды напряженная, болельщики недовольны последними результатами, а футболисты не спешат с ними объясняться.

Надежда на Месси, который, наоборот, находится в мощных кондициях и, как и на ЧМ, готов переворачивать матчи в одиночку. Для «ПСЖ» форма лидеров атаки очень важна — Неймар, Месси и Мбаппе забили 69% голов команды в нынешнем сезоне. Двое из них сейчас в неоднозначном состоянии.

Еще одна проблема в том, что «ПСЖ» будто потерял тонус — с января у парижан накопилось уже три поражения в чемпионате плюс вылет из Кубка от «Марселя». Линия атаки часто оказывается отрезанной от остальной команды, а ошибки в обороне вылезают все чаще. Показательно, что лучшим полузащитником команды сейчас можно назвать 16-летнего Заир-Эмери, который дает и движение без мяча, и креатив в атакующей фазе.

Джамал Мусиала. Фото Global Look Press

У «Баварии» в чем-то схожие проблемы. Главная из которых — отсутствие Садио Мане, получившего травму еще в декабре. Это прямым образом отразилось на результатах — в частности, мюнхенцы трижды подряд сыграли вничью в бундеслиге и никак не могут увеличить отрыв от «Боруссии» и наглого «Униона». После ухода Левандовски в команде нет человека, который гарантировал бы голы — в топ-5 бомбардиров бундеслиги нынешнего сезона всего один игрок «Баварии», и это юный полузащитник Джамал Мусиала с 10 мячами в 19 играх. С другой стороны, в последние недели мюнхенцы адаптировались к отсутствию Мане — то Мусиала выдаст проход в стиле Месси, то Киммих разрядит пушку с дальней дистанции. Но все это игроки «Баварии» проделывают с командами уровня «Вольфсбурга» и «Бохума». Сегодня у них будет совсем другой уровень оппозиции.

Итальянская дуэль Пиоли и Конте — у какой из команд меньше проблем

Как и в паре «ПСЖ» — «Бавария», здесь все неоднозначно из-за слабых результатов обеих команд в последние месяцы. «Милан» совсем недавно прервал семиматчевую серию без побед, обыграв «Торино» (1:0). Притом первый тайм россонери провалили и включились только после перерыва. Несмотря на набранные три очка, симптоматика проблем красно-черных все та же — нестабильная оборона, отсутствие вратаря-тащера Меньяна, кошмарная форма недавнего лидера Леау, увязшего в согласовании нового контракта. В последних матчах Стефано Пиоли пришлось даже отойти от любимой схемы 4-2-3-1 и перейти на тройку ЦЗ, чтобы хоть как-то сбалансировать оборону и прикрыть фланги, но естественно, что все это пока и близко не похоже на отработанную модель. Сложно даже предположить, кто готов потянуть нынешний «Милан» за собой в плей-офф. Неужели роль главного героя снова придется примерять на себя 36-летнему Жиру?

В «Тоттенхэме» ситуация ненамного лучше — на днях «шпоры» проиграли «Лестеру» 1:4, потерпев самое крупное поражение при Антонио Конте. Итальянец прямо говорит, что команде не хватает стабильности, а некоторым игрокам некомфортно играть под давлением. Особо огорчает лучший с Салахом бомбардир прошлого сезона АПЛ Сон Хын Мин — на его счету всего четыре гола в чемпионате и два в ЛЧ. Плюс накладывают отпечаток травмы лидеров — Льорис выбыл на шесть-восемь недель, а его сменщик Форстер не тянет уровень; потеря Сессеньона оставляет безальтернативным вариантом на фланге 34-летнего ветерана Перишича; травмы Хейбьерга, Биссума и Бентанкура обескровили центр полузащиты, где теперь выступают игроки подмены. Однако при всех проблемах и нестабильных результатах «Тоттенхэм» в целом продолжает показывать приличный уровень игры — взаимодействия отлажены, игроки знают свои роли на поле и старательно их выполняют. Да и Кейн в порядке — все еще гарантирует стабильную поставку голов.

Вернет ли Поттер свою удачу в Лиге чемпионов и почему «Боруссия» — фаворит

Если бы в футбол играли цифры, то «Челси» можно было бы заранее отправлять в четвертьфинал. За последние два трансферных окна синие потратили более 611 миллионов евро на новичков, а их состав на Transfermarkt оценивается более чем в миллиард. Не идет ни в какое сравнение с «Боруссией», состав которой котируется на уровне 522 миллионов евро, а на трансферы за год «шмели» потратили чуть более 100 миллионов.

Грэм Поттер. Фото Global Look Press

Но сумасшедшие траты на рынке пока никак не влияют на результаты «Челси». А они в последнее время удручают — всего одна победа в 7 матчах 2023 года. Сменивший Томаса Тухеля Грэм Поттер пока откровенно «плывет», и уже пошли слухи о возможной отставке тренера. Хотя в Лиге чемпионов при Поттере «Челси» показал неплохой результат — четыре победы и ничья в пяти матчах группового этапа. Дополняют проблемы плохой сыгранности и в целом слабой формы лидеров многочисленные травмы. Менди, Ковачич, Канте, Фофана, Пулишич из-за проблем со здоровьем пропустили последний матч АПЛ. Для Поттера проход в четвертьфинал может стать спасательным кругом его карьеры на «Стэмфорд Бридж», хвататься за него нужно обеими руками. Но способен ли на это нынешний «Челси» — вопрос открытый.

«Боруссия» в 2023-м хороша — шесть побед в шести матчах. Команда участвует в чемпионской гонке бундеслиги, вышла в четвертьфинал Кубка Германии, да и в целом смотрится весьма монолитно. Главная звезда дортмундцев — Джуд Беллингем, потрясающе показавший себя на групповом этапе (4+1 в пяти матчах) и стремительно набивающий себе цену на рынке. Нынешняя «Боруссия» — чрезвычайно опытная команда, в которой хватает матерых волков типа Хуммельса, Ройса, Джана и Брандта. Плюс вернулся в состав поборовший рак нападающий Себастьян Аллер — самая дорогая покупка в истории клуба.

В Дортмунде «Боруссия» наверняка будет владеть преимуществом — это шанс создать задел перед ответной встречей в Лондоне, где, несмотря на все проблемы «Челси», просто не будет.

Готов ли скромный «Брюгге» подарить еще одну сенсацию?

«Брюгге» и «Бенфика» — два главных открытия группового этапа ЛЧ. Бельгийцы в квартете с «Атлетико», «Байером» и «Порту» рассматривались как очевидный аутсайдер, но неожиданно команда из маленького городка заняла второе место, по разу «хлопнув» каждого из соперников в первом круге и потерпев всего одно поражение в шести играх. «Брюгге» готов удивлять, но на фоне удручающего выступления в национальном чемпионате (четвертое место и всего одна победа в последних 10 матчах) его успехи в группе Лиги чемпионов уже не выглядят так фундаментально. В составе бельгийцев есть опытные Миньоле с Ванакеном, молодые таланты Хутгла, Ланг и Сков Ольсен, но для успеха с матерой «Бенфикой» этого может быть недостаточно.

Однозначными фаворитами противостояния выглядят португальцы. Во-первых, из-за банальной силы состава — разрывает новый герой Рамуш, в полном порядке Рафа Силва и по-новому раскрывшийся Жоау Мариу. Во-вторых, на групповом этапе «Бенфика» набрала 14 очков, больше только у «Баварии», «Ливерпуля» и «Наполи». Плюс оставили за спиной «ПСЖ» и «Ювентус». Главный вопрос — насколько серьезно на команде отразится (и отразится ли вообще) отъезд в Англию ключевого полузащитника Энцо Фернандеса.