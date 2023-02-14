Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:30

«ПСЖ» поплыл, Конте теряет лидеров, Поттер хватается за шанс. Что нужно знать перед первыми матчами 1/8 финала Лиги чемпионов

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Антонио Конте, Лионель Месси, Грэм Поттер.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Джамал Мусиала.
Фото Global Look Press
1/3
Превью матчей этой недели в главном клубном турнире Европы.

Очередная порция парижских скандалов и справится ли «Бавария» без Мане

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бавария

Пожалуй, самая интригующая пара во всей 1/8. Ни «ПСЖ», ни «Баварию» сейчас нельзя назвать машинами, способными смести кого угодно на своем пути — у каждой команды есть целый ряд как сиюминутных, так и продолжительных проблем. И похоже на то, что победителем из этой схватки выйдет тот, кто сможет эти самые проблемы лучше замаскировать.

Неймар. Фото Reuters
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Фото Reuters

В Париже сейчас неспокойные времена. До сих пор неизвестно, в каком состоянии после травмы находится Мбаппе. Еще несколько дней назад все были уверены, что Килиан пропустит первый матч, но за сутки до игры он провел тренировку в общей группе. Выйдет он в старте, со скамейки и вообще будет ли похож сам на себя — большой вопрос. У Неймара проблемы более банальные — он находится в плохой форме (гол+пас в последних пяти матчах лиги 1). Плюс у бразильца снова неоднозначная пресса после отъезда на свой день рождения и ругани со спортивным директором Кампушем в перерыве матча с «Монако». Да и в целом обстановка вокруг команды напряженная, болельщики недовольны последними результатами, а футболисты не спешат с ними объясняться.

Надежда на Месси, который, наоборот, находится в мощных кондициях и, как и на ЧМ, готов переворачивать матчи в одиночку. Для «ПСЖ» форма лидеров атаки очень важна — Неймар, Месси и Мбаппе забили 69% голов команды в нынешнем сезоне. Двое из них сейчас в неоднозначном состоянии.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Неймар. Загадка Мбаппе, ругань Неймара с руководством, гнев фанатов. «ПСЖ» не готов к плей-офф Лиги чемпионов?

Еще одна проблема в том, что «ПСЖ» будто потерял тонус — с января у парижан накопилось уже три поражения в чемпионате плюс вылет из Кубка от «Марселя». Линия атаки часто оказывается отрезанной от остальной команды, а ошибки в обороне вылезают все чаще. Показательно, что лучшим полузащитником команды сейчас можно назвать 16-летнего Заир-Эмери, который дает и движение без мяча, и креатив в атакующей фазе.

Джамал Мусиала. Фото Global Look Press
Джамал Мусиала.
Фото Global Look Press

У «Баварии» в чем-то схожие проблемы. Главная из которых — отсутствие Садио Мане, получившего травму еще в декабре. Это прямым образом отразилось на результатах — в частности, мюнхенцы трижды подряд сыграли вничью в бундеслиге и никак не могут увеличить отрыв от «Боруссии» и наглого «Униона». После ухода Левандовски в команде нет человека, который гарантировал бы голы — в топ-5 бомбардиров бундеслиги нынешнего сезона всего один игрок «Баварии», и это юный полузащитник Джамал Мусиала с 10 мячами в 19 играх. С другой стороны, в последние недели мюнхенцы адаптировались к отсутствию Мане — то Мусиала выдаст проход в стиле Месси, то Киммих разрядит пушку с дальней дистанции. Но все это игроки «Баварии» проделывают с командами уровня «Вольфсбурга» и «Бохума». Сегодня у них будет совсем другой уровень оппозиции.

Итальянская дуэль Пиоли и Конте — у какой из команд меньше проблем

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Тоттенхэм

Как и в паре «ПСЖ» — «Бавария», здесь все неоднозначно из-за слабых результатов обеих команд в последние месяцы. «Милан» совсем недавно прервал семиматчевую серию без побед, обыграв «Торино» (1:0). Притом первый тайм россонери провалили и включились только после перерыва. Несмотря на набранные три очка, симптоматика проблем красно-черных все та же — нестабильная оборона, отсутствие вратаря-тащера Меньяна, кошмарная форма недавнего лидера Леау, увязшего в согласовании нового контракта. В последних матчах Стефано Пиоли пришлось даже отойти от любимой схемы 4-2-3-1 и перейти на тройку ЦЗ, чтобы хоть как-то сбалансировать оборону и прикрыть фланги, но естественно, что все это пока и близко не похоже на отработанную модель. Сложно даже предположить, кто готов потянуть нынешний «Милан» за собой в плей-офф. Неужели роль главного героя снова придется примерять на себя 36-летнему Жиру?

Оливье Жиру (справа). «Торино» и Миранчук были смелы на «Сан-Сиро», но Жиру начал вытаскивать «Милан» из кризиса

В «Тоттенхэме» ситуация ненамного лучше — на днях «шпоры» проиграли «Лестеру» 1:4, потерпев самое крупное поражение при Антонио Конте. Итальянец прямо говорит, что команде не хватает стабильности, а некоторым игрокам некомфортно играть под давлением. Особо огорчает лучший с Салахом бомбардир прошлого сезона АПЛ Сон Хын Мин — на его счету всего четыре гола в чемпионате и два в ЛЧ. Плюс накладывают отпечаток травмы лидеров — Льорис выбыл на шесть-восемь недель, а его сменщик Форстер не тянет уровень; потеря Сессеньона оставляет безальтернативным вариантом на фланге 34-летнего ветерана Перишича; травмы Хейбьерга, Биссума и Бентанкура обескровили центр полузащиты, где теперь выступают игроки подмены. Однако при всех проблемах и нестабильных результатах «Тоттенхэм» в целом продолжает показывать приличный уровень игры — взаимодействия отлажены, игроки знают свои роли на поле и старательно их выполняют. Да и Кейн в порядке — все еще гарантирует стабильную поставку голов.

Вернет ли Поттер свою удачу в Лиге чемпионов и почему «Боруссия» — фаворит

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Челси

Если бы в футбол играли цифры, то «Челси» можно было бы заранее отправлять в четвертьфинал. За последние два трансферных окна синие потратили более 611 миллионов евро на новичков, а их состав на Transfermarkt оценивается более чем в миллиард. Не идет ни в какое сравнение с «Боруссией», состав которой котируется на уровне 522 миллионов евро, а на трансферы за год «шмели» потратили чуть более 100 миллионов.

Грэм Поттер. Фото Global Look Press
Грэм Поттер.
Фото Global Look Press

Но сумасшедшие траты на рынке пока никак не влияют на результаты «Челси». А они в последнее время удручают — всего одна победа в 7 матчах 2023 года. Сменивший Томаса Тухеля Грэм Поттер пока откровенно «плывет», и уже пошли слухи о возможной отставке тренера. Хотя в Лиге чемпионов при Поттере «Челси» показал неплохой результат — четыре победы и ничья в пяти матчах группового этапа. Дополняют проблемы плохой сыгранности и в целом слабой формы лидеров многочисленные травмы. Менди, Ковачич, Канте, Фофана, Пулишич из-за проблем со здоровьем пропустили последний матч АПЛ. Для Поттера проход в четвертьфинал может стать спасательным кругом его карьеры на «Стэмфорд Бридж», хвататься за него нужно обеими руками. Но способен ли на это нынешний «Челси» — вопрос открытый.

Грэм Поттер. «Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?

«Боруссия» в 2023-м хороша — шесть побед в шести матчах. Команда участвует в чемпионской гонке бундеслиги, вышла в четвертьфинал Кубка Германии, да и в целом смотрится весьма монолитно. Главная звезда дортмундцев — Джуд Беллингем, потрясающе показавший себя на групповом этапе (4+1 в пяти матчах) и стремительно набивающий себе цену на рынке. Нынешняя «Боруссия» — чрезвычайно опытная команда, в которой хватает матерых волков типа Хуммельса, Ройса, Джана и Брандта. Плюс вернулся в состав поборовший рак нападающий Себастьян Аллер — самая дорогая покупка в истории клуба.

В Дортмунде «Боруссия» наверняка будет владеть преимуществом — это шанс создать задел перед ответной встречей в Лондоне, где, несмотря на все проблемы «Челси», просто не будет.

Готов ли скромный «Брюгге» подарить еще одну сенсацию?

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Бенфика

«Брюгге» и «Бенфика» — два главных открытия группового этапа ЛЧ. Бельгийцы в квартете с «Атлетико», «Байером» и «Порту» рассматривались как очевидный аутсайдер, но неожиданно команда из маленького городка заняла второе место, по разу «хлопнув» каждого из соперников в первом круге и потерпев всего одно поражение в шести играх. «Брюгге» готов удивлять, но на фоне удручающего выступления в национальном чемпионате (четвертое место и всего одна победа в последних 10 матчах) его успехи в группе Лиги чемпионов уже не выглядят так фундаментально. В составе бельгийцев есть опытные Миньоле с Ванакеном, молодые таланты Хутгла, Ланг и Сков Ольсен, но для успеха с матерой «Бенфикой» этого может быть недостаточно.

Однозначными фаворитами противостояния выглядят португальцы. Во-первых, из-за банальной силы состава — разрывает новый герой Рамуш, в полном порядке Рафа Силва и по-новому раскрывшийся Жоау Мариу. Во-вторых, на групповом этапе «Бенфика» набрала 14 очков, больше только у «Баварии», «Ливерпуля» и «Наполи». Плюс оставили за спиной «ПСЖ» и «Ювентус». Главный вопрос — насколько серьезно на команде отразится (и отразится ли вообще) отъезд в Англию ключевого полузащитника Энцо Фернандеса.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
3
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Семин назвал фаворита матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария»
Маттеус: «Бавария» пройдет «ПСЖ» и пробьется в четвертьфинал Лиги чемпионов»
Нагельсманн: «Как остановить Месси? Можно сделать это только в команде»
Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» примет «Баварию», «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом»
Загадка Мбаппе, ругань Неймара с руководством, гнев фанатов. «ПСЖ» не готов к плей-офф Лиги чемпионов?
Деменко верит в шансы «Наполи» на победу в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загадка Мбаппе, ругань Неймара с руководством, гнев фанатов. «ПСЖ» не готов к плей-офф Лиги чемпионов?
Новости
RSS RSS
Все новости