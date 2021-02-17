Игорь Корнеев, единственный российский футболист, выступавший за каталонский гранд, — о крупном поражении клуба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

В «Барсе» играют мелкие техничные ребятки. Это футбол прошлого века.

— Что это было? — первый вопрос Корнееву.

— В принципе, я еще до начала встречи понимал, что «ПСЖ» — фаворит в этой паре. Даже несмотря на отсутствие Неймара, состав у парижан явно сильнее и сбалансированнее. Разное качество, разные скорости. Почеттино поставил в центр поля игровиков, которые практически не теряли мяч. Мы видим, что уже и Паредес начал приносить пользу, отрабатывать. Открытый футбол против такого «ПСЖ» смерти подобен. Вспомните хотя бы последний гол Мбаппе. Гости просто разорвали хозяев — выкатились «три в два».

— Есть ли вопросы к Куману по этому матчу?

— Мне кажется, Роналд поторопился с заменой Пике, опустив в защиту де Йонга. Понятно, что тренеру нужно было рисковать. Но против такого «ПСЖ» шансов практически нет. У «Барсы» сейчас на поле выходят мелкие техничные ребятки. А это уже футбол прошлого века! Я не имею в виду Месси — Лео остается феноменом. Но в целом нынешний набор людей в «Барселоне» не позволяет решать большие задачи. На серьезном уровне их просто раздавили. Так что у каталонцев большие проблемы. В финансовом плане — полный хаос.

— Кто прежде всего выпал из игры у сине-гранатовых?

— Дест — это полный провал. Неплохой защитник, но даже близко не подходит к уровню ЛЧ! Педри не тянет. Вот у Тринкана какие-то перспективы еще просматриваются — есть скорость, дриблинг.

А Рики Пуч... Я не понял приобретения Пьянича — ничего не добавляет, не исходит от него никакого креатива. Я уж молчу про Брэйтуэйта — другая планета! Он, наверное, пригодился бы середняку АПЛ, но точно не «Барселоне». Так что по этим исполнителям возникают серьезные вопросы. Да и Пике начинает сдавать. Лангле зависим от напарника. Вот Жорди Альба, пожалуй, находится на своем месте.

— Гризманн?

— Сейчас это не тот исполнитель, который может делать разницу. А вот по Дембеле видно, что способен решать исходы матчей, просто ему нужно пространство. У него есть мощь, скорость. Парижане вот не дали Усману разбежаться. Пока Дембеле еще не хватает конкретики на поле. Он почему-то не слишком часто рискует. Хотя с его качествами способен успешно проходить опекуна один в один. Вот его качества, по идее, соответствуют «Барселоне».

— Вы хотите сказать, что дело сейчас не в болезненной смене поколений, а просто в уровне мастерства нынешних футболистов? И в дальнейшем с таким составом «Барсе» тоже будет тяжело на что-то претендовать?

— Да. Сейчас все чего-то ждут от Месси. Но во вторник аргентинец оказался под серьезным присмотром соперников, был вынужден опускаться очень глубоко. Тем не менее именно Лео отдал великолепный пас де Йонгу, который заработал чистый пенальти. Просто в нынешней «Барсе» почти нет игроков, которые могут создавать момент из ничего, делать разницу. Как можно было отдать Суареса?! Тот, кто это сделал, совершил преступление века! Да еще кому — «Атлетико»! Фактически подарили мадридцам ключи от чемпионства. Там сейчас такая банда подобралась! Ла лигу они, считай, уже выиграли. И я их рассматриваю как реальных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Так что возникают вопросы к менеджменту «Барселоны» в последние годы. Сейчас мы наблюдаем итоги той позорной работы!

Не верю, что Месси останется

— А вы не считаете ошибкой приглашение Кумана? Ведь во всех больших матчах в этом сезоне сине-гранатовые потерпели поражение — от «Атлетико», «Реала», «Севильи», «Ювентуса», «ПСЖ».

— Куман играет теми футболистами, которые у него есть в распоряжении. Об их уровне я уже сказал. В целом, на мой взгляд, голландец — довольно сильный специалист. Но вот такой у него сейчас материал. Не знаю, были ли выполнены его трансферные пожелания. Роналд оказался заложником сложной ситуации в клубе.

Будущее Месси непонятно. Вся эта история постоянно подогревается. Чего стоит только публикация данных его контракта. Это шокировало весь мир! Конечно, аргентинец приносит серьезные деньги «Барсе». Но таких условий просто не существует в природе!

— Явный перебор?

— Понятно, что Лео — феномен. Агенты, сам футболист проделали фантастическую работу. Но все равно... Клуб же должен как-то существовать. А тут получается, что «Барселона» каждый год покупает Месси себе в команду.

— Допускаете, что Месси провел предпоследний или даже последний матч за «Барселону» в Лиге чемпионов?

— Если в клубе не произойдет суперкардинальных перемен, на 99 процентов уверен, что Лео уйдет. Пока не вижу, что должно случиться, чтобы аргентинец остался.

— Уйдет в «ПСЖ»?

— Давайте не забывать про финансовый фэйр-плей. Как «ПСЖ» содержать одновременно Мбаппе, Неймара и Месси? Не знаю, как можно компенсировать такие траты. Сомневаюсь, что Лео пойдет на серьезное понижение зарплаты. Посмотрим. В принципе, «ПСЖ» умеет договариваться. Так что это один из вариантов. Там аргентинский тренер, футбол, который подходит Месси. Но я не исключаю и «Манчестер Сити». Месси всегда высоко отзывался о Гвардьоле. Почему бы им опять не воссоединиться? А в «Барсе» я его сейчас не вижу. Месси — очень амбициозный игрок. Ему нужны другие партнеры. Он хочет продолжать брать трофеи.

— Сегодня Мбаппе — сильнейший нападающий в мире? Или все-таки отдаете предпочтение Левандовски?

— Они разные. Поляк — классический центрфорвард, Мбаппе способен действовать на разных позициях. Наверное, сейчас француз должен стоить дороже. Левандовски, безусловно, очень силен, но встроен в такую системную машину, как «Бавария». А Мбаппе может выигрывать матчи в одиночку за счет обалденной скорости. На «Камп Ноу» Кильян это всем доказал. Возможно, парень уже перерос уровень «ПСЖ». Это точно футболист уровня «Реала» и «Барселоны», когда те находились на пике.