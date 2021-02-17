«Барселона» снова опозорилась в Лиге чемпионов. Что на этот раз пошло не так?

Разбираемся в проблемах каталонского клуба, который фактически вылетел из главного еврокубкового турнира.

От кошмара до кошмара

Два последних матча «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов всем поклонникам сине-гранатовых хочется навсегда стереть из памяти. Однако 2:8 от «Баварии» и 1:4 от «ПСЖ» никуда не денутся, пусть это две совсем разных истории. Полгода назад под мюнхенским катком умирала старая каталонская гвардия. С Видалем, Суаресом и с грустью наблюдавшим за унижением своей команды со скамейки запасных Ракитичем.

4-0 vs. PSG in 2017

3-0 vs. Juventus in 2017

3-0 vs. Roma in 2018

4-0 vs. Liverpool in 2019

2-8 vs. Bayern in 2020

0-3 vs. Juventus in 2020

1-4 vs. PSG in 2021



Barcelona fail to show up in the #UCL pic.twitter.com/VRDKajOdSC — ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2021

Сейчас это трио счастливо в «Интере», «Атлетико» и «Севилье» соответственно, а тогда только посвященные сознавали глубину финансового и управленческого кризиса еще недавно сверхуспешного во всех отношениях клуба. Скандал с Месси, колоссальные долги, досрочная отставка президента Жозепа Бартомеу — все это существенно осложнило давно назревшую смену поколений, и сейчас можно констатировать, что новая «Барса» еще не родилась. По крайней мере в том виде, который соответствует требованиям плей-офф Лиги чемпионов.

Barcelona since July 2020:



— Lost La Liga title to Madrid

— Lost 8-2 vs. Bayern

— Kept Messi against his wishes

— Worst start to season in 32 years

— Lost to Bilbao in Super Cup

— 5 points behind Atletico, who have two games in hand

— Down 1-4 to PSG in the first leg pic.twitter.com/mlGSmpHnVC — ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2021

Голландский вариант

Виноват ли в этом Роналд Куман? Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно, но очевидно, что главный тренер — заложник сложившейся ситуации. Блестяще работая со сборной Голландии, он пошел за мечтой, и вместо былого могущества столкнулся с испанской версией жизнедеятельности большинства клубов у себя на родине. Где опытных игроков можно пересчитать по пальцам, в кассе считают каждый евроцент, а главный поставщик кадров — собственная академия.

Париж ответил почти сразу. И как ?



Верратти шикарно отдал на Мбаппе, а Килиан пролез между двумя соперниками и сунул в ближний. 1:1 после первого тайма:https://t.co/EL9YQbAWa9 pic.twitter.com/BaNCXYISxn — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2021

И, надо признать, на уровне ла лиги Куман успешно справлялся с поставленными задачами. Настолько, что впереди только умчавшийся в отрыв «Атлетико», тогда как с переживающим сложный период, но вполне благополучным «Реалом» удается на равных вести спор за второе место. Качество игры и слаженность действий за несколько месяцев существенно улучшились, и смотреть матчи сине-гранатовых снова интересно.

Куману удалось многое. Сделать Месси хоть немного счастливым, найти оптимальную роль для де Йонга, наконец-то встроить в игру казавшего инородным телом Гризманна, и, конечно, успешно продвигать молодежь. Образцовый пример прогресса — Педри, который заслужил сравнения с Иньестой и Хави и дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов в более юном чем Месси возрасте.

Хет-трик. На «Камп Ноу». Мбаппе просто уничтожил «Барселону». И даже не вспотел ?



Точка в матче от Килиана:https://t.co/OWKtdgHd8b pic.twitter.com/r2mV5XRsvp — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2021

А есть еще Дест, невероятно талантливый Тринкау, пара центральных защитников Араухо — Мингеса, поначалу попавший в опалу Рики Пуч и продолжающий восстанавливаться после операции Ансу Фати. Если же вспомнить Эрика Гарсию из «Манчестер Сити», на покупку которого в январе в опустевшей казне не нашли смешные по меркам современного футбола пять миллионов евро, все отчетливее просматривается будущее каталонской команды. Никто не гарантирует, что оно обязательно станет светлым, но интересным и живым — сто процентов.

Слишком осторожно

В связи с этим возникает вопрос: не слишком ли Куман испугался «ПСЖ»? Кто-то скажет, что те же 1:4 получил бы и другим составом, а можно было сыграть 3:4 или 4:5. Весело и с молодежью, однако сложно упрекнуть тренера в том, что он хотел не просто поучаствовать в плей-офф, а добиться результата. Но раз его нет, то и спрос соответствующий.

Например, по острожной игре с оглядкой на соперника и зачастую слишком низкой линией обороны. Хотя можно предположить, что в игре на встречных курсах Мбаппе не ограничился бы хет-триком, и то, как оборону раскрывшейся «Барсы» вспарывали диагонали бывшего зенитовца Паредеса, данную мысль подтверждает. Очевидно, Куман помнил, как на финише группового турнира на «Камп Ноу» доминировал более сбалансированный «Ювентус» (0:3).

Barcelona have conceded 12 goals in their last two Champions League knockout games ? pic.twitter.com/AU76h64F4S — B/R Football (@brfootball) February 16, 2021

Тем не менее, все равно непонятно, почему в центре обороны играли именно Лангле и Пике? Да, Араухо травмирован, а Юмтити не в форме и привозит голы в свои ворота даже с середняками ла лиги. Но разве Мингеса в худшем состоянии, чем не являющийся образцом надежности француз и тем более не игравший три месяца и восстановившийся в рекордно короткие сроки Пике? И, кстати, та же пара в августе противостояла «Баварии», находясь совсем в других кондициях.

This might be the last time we see Messi play a UCL game for Barcelona at the Camp Nou.



He's provided some of the best memories ? pic.twitter.com/yuE1T7WP1T — ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2021

Когда Пике меняли одновременно с проигравшим центр поля Бускетсом, это выглядело символично. Великой и постаревшей «Барсы» больше нет, а для того, чтобы новая команда окрепла и твердо встала на ноги, нужно набраться терпения. Для начала — до мартовских выборов нового президента, который вместе с Месси решит: поведет ли Лео сине-гранатовый пионеротряд к новым вершинам, или у «Барсы» начнется совсем новая жизнь.