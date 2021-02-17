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«Барселона» снова опозорилась в Лиге чемпионов. Что на этот раз пошло не так?

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 09:00
«Барселона» — «ПСЖ». Жерар Пике пытается остановить Кильяна Мбаппе. Фото Reuters
«Барселона» — «ПСЖ». Жерар Пике пытается остановить Кильяна Мбаппе. Фото Reuters
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Разбираемся в проблемах каталонского клуба, который фактически вылетел из главного еврокубкового турнира.

От кошмара до кошмара

Два последних матча «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов всем поклонникам сине-гранатовых хочется навсегда стереть из памяти. Однако 2:8 от «Баварии» и 1:4 от «ПСЖ» никуда не денутся, пусть это две совсем разных истории. Полгода назад под мюнхенским катком умирала старая каталонская гвардия. С Видалем, Суаресом и с грустью наблюдавшим за унижением своей команды со скамейки запасных Ракитичем.

Сейчас это трио счастливо в «Интере», «Атлетико» и «Севилье» соответственно, а тогда только посвященные сознавали глубину финансового и управленческого кризиса еще недавно сверхуспешного во всех отношениях клуба. Скандал с Месси, колоссальные долги, досрочная отставка президента Жозепа Бартомеу — все это существенно осложнило давно назревшую смену поколений, и сейчас можно констатировать, что новая «Барса» еще не родилась. По крайней мере в том виде, который соответствует требованиям плей-офф Лиги чемпионов.

Голландский вариант

Виноват ли в этом Роналд Куман? Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно, но очевидно, что главный тренер — заложник сложившейся ситуации. Блестяще работая со сборной Голландии, он пошел за мечтой, и вместо былого могущества столкнулся с испанской версией жизнедеятельности большинства клубов у себя на родине. Где опытных игроков можно пересчитать по пальцам, в кассе считают каждый евроцент, а главный поставщик кадров — собственная академия.

И, надо признать, на уровне ла лиги Куман успешно справлялся с поставленными задачами. Настолько, что впереди только умчавшийся в отрыв «Атлетико», тогда как с переживающим сложный период, но вполне благополучным «Реалом» удается на равных вести спор за второе место. Качество игры и слаженность действий за несколько месяцев существенно улучшились, и смотреть матчи сине-гранатовых снова интересно.

Куману удалось многое. Сделать Месси хоть немного счастливым, найти оптимальную роль для де Йонга, наконец-то встроить в игру казавшего инородным телом Гризманна, и, конечно, успешно продвигать молодежь. Образцовый пример прогресса — Педри, который заслужил сравнения с Иньестой и Хави и дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов в более юном чем Месси возрасте.

А есть еще Дест, невероятно талантливый Тринкау, пара центральных защитников Араухо — Мингеса, поначалу попавший в опалу Рики Пуч и продолжающий восстанавливаться после операции Ансу Фати. Если же вспомнить Эрика Гарсию из «Манчестер Сити», на покупку которого в январе в опустевшей казне не нашли смешные по меркам современного футбола пять миллионов евро, все отчетливее просматривается будущее каталонской команды. Никто не гарантирует, что оно обязательно станет светлым, но интересным и живым — сто процентов.

Слишком осторожно

16&nbsp;февраля. Барселона. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. Кильян Мбаппе.Будущее уже наступило. Мбаппе уничтожил «Барселону» на «Камп Ноу»

В связи с этим возникает вопрос: не слишком ли Куман испугался «ПСЖ»? Кто-то скажет, что те же 1:4 получил бы и другим составом, а можно было сыграть 3:4 или 4:5. Весело и с молодежью, однако сложно упрекнуть тренера в том, что он хотел не просто поучаствовать в плей-офф, а добиться результата. Но раз его нет, то и спрос соответствующий.

Например, по острожной игре с оглядкой на соперника и зачастую слишком низкой линией обороны. Хотя можно предположить, что в игре на встречных курсах Мбаппе не ограничился бы хет-триком, и то, как оборону раскрывшейся «Барсы» вспарывали диагонали бывшего зенитовца Паредеса, данную мысль подтверждает. Очевидно, Куман помнил, как на финише группового турнира на «Камп Ноу» доминировал более сбалансированный «Ювентус» (0:3).

Тем не менее, все равно непонятно, почему в центре обороны играли именно Лангле и Пике? Да, Араухо травмирован, а Юмтити не в форме и привозит голы в свои ворота даже с середняками ла лиги. Но разве Мингеса в худшем состоянии, чем не являющийся образцом надежности француз и тем более не игравший три месяца и восстановившийся в рекордно короткие сроки Пике? И, кстати, та же пара в августе противостояла «Баварии», находясь совсем в других кондициях.

Когда Пике меняли одновременно с проигравшим центр поля Бускетсом, это выглядело символично. Великой и постаревшей «Барсы» больше нет, а для того, чтобы новая команда окрепла и твердо встала на ноги, нужно набраться терпения. Для начала — до мартовских выборов нового президента, который вместе с Месси решит: поведет ли Лео сине-гранатовый пионеротряд к новым вершинам, или у «Барсы» начнется совсем новая жизнь.

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