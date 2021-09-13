Главный тренер «Зенита» — о подготовке к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

— Кто точно не сыграет? — вопрос на пресс-конференции Сергею Семаку.

— Не прилетели Оздоев, Караваев и Ловрен. Барриос тоже пока не прилетел — он не может этого сделать по действующему законодательству. Но шанс сыграть у Барриоса есть. Есть постановление, которое позволяет гражданам определенной категории во вторник после четырех утра пересечь границу. Надеюсь, Барриос прилетит в Лондон к обеду и сможет принять участие в матче.

— Как на Малкома, Клаудиньо и Барриоса повлияла ситуация с ограничениями?

— Ситуация необычная, все эти ограничения не помогают игрокам заниматься любимым делом, а только нервируют. Ребятам приходится решать проблемы с дисквалификациями и отъездами. Странно, что это решают клубы, а не федерации. Страдают игроки, и это не очень хорошо.

— Какие у «Челси» есть слабые места?

— У «Челси» нет слабых мест. Прекрасно выглядит — неслучайно команда выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Это сильная команда, которая пользуется своими сильными сторонами, хорошо укрепилась в межсезонье.

— Вас устроит ничья?

— Каждая команда, выходя на поле, старается играть на победу. Нам нужно сделать все возможное для победы.

— Недавняя победа «Челси» в Лиге чемпионов оказывает дополнительное влияние на игроков? О чем говорит эта победа?

— О силе команды. Сейчас это один из самых сильных клубов в Европе.

— Изучали ли отдельно игру Лукаку?

— Нет, будем вечером более подробно изучать «Челси» и каждого игрока по отдельности. Времени между матчами чемпионата и Лиги чемпионов очень и очень мало. Сейчас главная задача — восстановиться, еще будет возможность поближе познакомиться с соперником.

— Ставило ли руководство клуба перед вами задачу выйти из группы?

— Не было никакого разговора по поводу целей и задач.

— Учитывая проблемы «Зенита» в центре поля, не думали ли вы о том, чтобы выпустить в эту зону Тимощука?

— У нас такой возможности нет. У нас еще есть Саша Анюков. И если ситуация будет ухудшаться, заявим и Анюкова, и Тимощука.

— Определились ли с тем, кто сыграет в воротах? Крицюк или нет?

— Посмотрим, еще есть сутки. Есть предыгровое занятие. На нем примем решение.

— Не думали ли перейти на трех центральных защитников, как два года назад в матче с «Лионом»? Или такой вариант вообще не рассматривается?

— У нас не хватает двух защитников — Ловрена и Караваева. Есть определенные мысли, но мы должны посмотреть по состоянию игроков.

— Стал ли «Зенит» сильнее? Удовлетворены ли вы трансферной кампанией?

— Не думаю, что мы усилились существенно. На смену ушедшим игрокам пришли два новых: Крицюк и Кладиньо вместо Лунева и Дриусси. Каждый тренер перед трансферным окном ставит определенные задачи по поводу тех или иных игроков. Не всегда это получается — не только желание тренера, но и возможности клуба имеют значение.

— Чувствуете дополнительное давление, учитывая выступление в прошлой Лиге чемпионов?

— Давление всегда есть, всегда хочется побеждать. Мы все должны приложить усилия, чтобы играть как можно лучше.

Дмитрий Чистяков: «Устроит только победа»

— Как готовились к Лукаку? — вопрос защитнику «Зенита».

— Разбираем каждого соперника, как его остановить. Лукаку в феноменальной форме. Получится остановить или нет — покажет матч. Я верю, что получится.

— Будете ли довольны ничьей? Или устроит только победа?

— Только победа.

— Вспомните самый яркий «Челси», который видели.

— Финал Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, когда «Челси» уступил по пенальти.

— Вы во вторник дебютируете в Лиге чемпионов. Какие эмоции у вас вызывает этот турнир?

— Это лучший турнир. Получится ли дебютировать — посмотрим. Я счастлив находиться здесь и играть против такого соперника.