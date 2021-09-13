«У «Челси» нет слабых мест». Семак — о старте в Лиге чемпионов
— Кто точно не сыграет? — вопрос на пресс-конференции Сергею Семаку.
— Не прилетели Оздоев, Караваев и Ловрен. Барриос тоже пока не прилетел — он не может этого сделать по действующему законодательству. Но шанс сыграть у Барриоса есть. Есть постановление, которое позволяет гражданам определенной категории во вторник после четырех утра пересечь границу. Надеюсь, Барриос прилетит в Лондон к обеду и сможет принять участие в матче.
— Как на Малкома, Клаудиньо и Барриоса повлияла ситуация с ограничениями?
— Ситуация необычная, все эти ограничения не помогают игрокам заниматься любимым делом, а только нервируют. Ребятам приходится решать проблемы с дисквалификациями и отъездами. Странно, что это решают клубы, а не федерации. Страдают игроки, и это не очень хорошо.
— Какие у «Челси» есть слабые места?
— У «Челси» нет слабых мест. Прекрасно выглядит — неслучайно команда выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Это сильная команда, которая пользуется своими сильными сторонами, хорошо укрепилась в межсезонье.
— Вас устроит ничья?
— Каждая команда, выходя на поле, старается играть на победу. Нам нужно сделать все возможное для победы.
— Недавняя победа «Челси» в Лиге чемпионов оказывает дополнительное влияние на игроков? О чем говорит эта победа?
— О силе команды. Сейчас это один из самых сильных клубов в Европе.
— Изучали ли отдельно игру Лукаку?
— Нет, будем вечером более подробно изучать «Челси» и каждого игрока по отдельности. Времени между матчами чемпионата и Лиги чемпионов очень и очень мало. Сейчас главная задача — восстановиться, еще будет возможность поближе познакомиться с соперником.
— Ставило ли руководство клуба перед вами задачу выйти из группы?
— Не было никакого разговора по поводу целей и задач.
— Учитывая проблемы «Зенита» в центре поля, не думали ли вы о том, чтобы выпустить в эту зону Тимощука?
— У нас такой возможности нет. У нас еще есть Саша Анюков. И если ситуация будет ухудшаться, заявим и Анюкова, и Тимощука.
— Определились ли с тем, кто сыграет в воротах? Крицюк или нет?
— Посмотрим, еще есть сутки. Есть предыгровое занятие. На нем примем решение.
— Не думали ли перейти на трех центральных защитников, как два года назад в матче с «Лионом»? Или такой вариант вообще не рассматривается?
— У нас не хватает двух защитников — Ловрена и Караваева. Есть определенные мысли, но мы должны посмотреть по состоянию игроков.
— Стал ли «Зенит» сильнее? Удовлетворены ли вы трансферной кампанией?
— Не думаю, что мы усилились существенно. На смену ушедшим игрокам пришли два новых: Крицюк и Кладиньо вместо Лунева и Дриусси. Каждый тренер перед трансферным окном ставит определенные задачи по поводу тех или иных игроков. Не всегда это получается — не только желание тренера, но и возможности клуба имеют значение.
— Чувствуете дополнительное давление, учитывая выступление в прошлой Лиге чемпионов?
— Давление всегда есть, всегда хочется побеждать. Мы все должны приложить усилия, чтобы играть как можно лучше.
Дмитрий Чистяков: «Устроит только победа»
— Как готовились к Лукаку? — вопрос защитнику «Зенита».
— Разбираем каждого соперника, как его остановить. Лукаку в феноменальной форме. Получится остановить или нет — покажет матч. Я верю, что получится.
— Будете ли довольны ничьей? Или устроит только победа?
— Только победа.
— Вспомните самый яркий «Челси», который видели.
— Финал Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, когда «Челси» уступил по пенальти.
— Вы во вторник дебютируете в Лиге чемпионов. Какие эмоции у вас вызывает этот турнир?
— Это лучший турнир. Получится ли дебютировать — посмотрим. Я счастлив находиться здесь и играть против такого соперника.
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