«Локомотив» vs «Атлетико»: реальность круче ожиданий?

Еще один шанс для красно-зеленых в Лиге чемпионов.

Когда стали известны соперники российских команд в Лиге чемпионов, возникли следующие ощущения:

1. «Зенит» — можно выходить в плей-офф, учитывая чемпионский статус и футболистов уровня Малкома;

2. «Краснодар» — нужно расслабиться и просто получить удовольствие, ведь дебютантам простят любую ошибку;

3. «Локомотив» — как всегда.

Петербуржцы пока подводят — сколько можно терять концентрацию в концовках матчей! «Краснодар» — забавляет: играть в большинстве так, будто бы это удаление у вас, очень по-российски. Впрочем, простим, сославшись на кадровые потери и новый лигочемпионский опыт. А вот «Локомотив» — тот случай, когда реальность превзошла ожидания. Причем — все.

Фанаты красно-зеленых, озлобленные уходом Юрия Семина, называли Марко Николича «физруком»? Кажется, ошиблись. Серб рационален: никакого оголтелого атакующего футбола! Зря ему приписывали этот стиль.

Думали, что уход Алексея Миранчука в «Аталанту» разрушит все? Нет. Теперь забивает брат Антон. Не удивлюсь, если иностранные медиа будут отправлять хавбека в условные «Байер» или «Севилью» в ближайшее трансферное окно.

Критиковали трансферы? Да, по Райковичу и Камано есть вопросы. А вот Зе Луиш вписался в команду органично: выигрывает верх, отдает передачи под удар. Или Лисакович — «джокер» железнодорожников, добавляющий команде темпа.

Пришли в ужас от соперников? Но у «Локо» лучший результат среди всех наших команд в Лиге чемпионов. Да, бросается в глаза разница в физической готовности: даже «Зальцбург» прессинговал интенсивнее. Однако ожидаемых разгромов от «Баварии» и «Атлетико» не случилось. С немцами — достойное поражение, с испанцами — впечатляющая ничья.

Теперь — вновь «Атлетико». 23 против 3 — такой была статистика по ударам в прошлогоднем мадридском матче между этими командами. «Локо» играл по схеме с тремя центральными защитниками, редко появляясь на чужой половине поля.

И счет 0:2 тогда был за счастье — такой тоской и безысходностью веяло от игры железнодорожников. Это было слишком трусливо даже для заведомого аутсайдера.

Кажется, в этот раз будет иначе. Больше компактности в обороне, больше выигранных единоборств, больше контратак. В Европе у Николича пока получается лучше, чем в РПЛ. Может быть, сказывается менталитет и понимание местного тренировочного процесса.

Кто-то скажет, что «Локомотиву», как и «Краснодару», простительно проигрывать. Соперники-то какие! Однако это не так.

Во-первых, красно-зеленые — опытный еврокубковый коллектив. Текущий розыгрыш Лиги чемпионов это подтверждает: результаты становятся лучше, а тактика — рациональнее.

Во-вторых, железнодорожникам нужно выходить в Лигу Европы. Нам хватило прошлой весны без российских команд в еврокубках. Побороться с «Зальцбургом» за третье место — реально.

«Локо» в матче с «Атлетико» стоит сыграть так, как и в предыдущих встречах этой Лиги чемпионов: превзойти ожидания. Тем более, что при Николиче у красно-зеленых это отлично получается.