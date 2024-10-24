Рафинья признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Бавария»

Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов против «Баварии» (5:1). Бразилец оформил хет-трик.

«Он потрясающе сыграл как в защите, так и в атаке. Решительно действовал, оказавшись за спинами защитников, и продемонстрировал хладнокровную реализацию голевых моментов», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бавария» с 3 баллами идет на 23-й строчке.