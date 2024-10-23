«Бенфика» и «Фейеноорд» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября. Игра пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляцию можно смотреть при наличии подписки на стриминговый ресурс. Платформа также проведет перекличку вечерних матчей турнира в формате мультикаста.

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» набрала 6 очков, победив «Црвену Звезду» (2:1) и «Атлетико» (4:0). «Фейеноорд» набрал 3 очка, проиграв «Байеру» (0:4) и победив «Жирону» (3:2).