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«Атлетико» — «Лилль»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Атлетико» и «Лилль» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Атлетико» и «Лилль» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна при наличии подписки на стриминговый ресурс. Платформа также проведет перекличку вечерних матчей турнира в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С основными событиями игры «Атлетико» — «Лилль» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Лилль

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» и «Лилль» одержали по одной победе и потерпели по одному поражению.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Лилль
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