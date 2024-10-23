Матч «Аталанты» и «Селтика» в Лиге чемпионов завершился нулевой ничьей

«Аталанта» дома сыграла вничью с «Селтиком» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:0.

За встречу только один игрок получил желтую карточку — на 8-й минуте арбитр вынес предупреждение за подножку защитнику гостей Алистеру Джонстону.

«Аталанта» набрала 5 очков и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Селтик» (4) вышел на 18-ю позицию.

Следующий матч в турнире итальянская команда проведет 6 ноября против «Штутгарта». Шотландский клуб днем ранее сыграет с «Лейпцигом».