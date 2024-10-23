Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:39

Матч «Аталанты» и «Селтика» в Лиге чемпионов завершился нулевой ничьей

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аталанта» дома сыграла вничью с «Селтиком» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:0.

За встречу только один игрок получил желтую карточку — на 8-й минуте арбитр вынес предупреждение за подножку защитнику гостей Алистеру Джонстону.

«Аталанта» набрала 5 очков и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Селтик» (4) вышел на 18-ю позицию.

Следующий матч в турнире итальянская команда проведет 6 ноября против «Штутгарта». Шотландский клуб днем ранее сыграет с «Лейпцигом».

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 19:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
0:0
Селтик
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Селтик
Читайте также
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Популярное видео
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Брест» и «Байер» сыграли вничью в Лиге чемпионов
«Краснодар» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
«Барселона» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
«Янг Бойз» — «Интер»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
«Манчестер Сити» — «Спарта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости