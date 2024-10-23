«Брест» и «Байер» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА

«Брест» и «Байер» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Франсис Ле Бле» в Бресте и начнется в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на ресурс.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С основными событиями игры «Брест» — «Байер» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов обе команды набрали по 6 очков. «Брест» победил «Штурм» (2:1) и «Зальцбург» (4:0), а «Байер» обыграл «Фейеноорд» (4:0) и «Милан» (1:0).