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23 октября, 23:52

«Интер» в добавленное время вырвал победу у «Янг Бойз»

Алина Савинова
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«Интер» победил «Янг Бойз» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

На 48-й минуте встречи форвард итальянской команды Марко Арнаутович не смог реализовать пенальти. В добавленное время забил Маркус Тюрам, который принес победу клубу из Милана.

После этого матча «Интер» (7 очков) поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице. «Янг Бойз» (0) располагаются на 35-м месте.

6 ноября команда Симоне Индзаги сыграет против «Арсенала». Швейцарский клуб в этот же день встретится с «Шахтером».

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
0:1
Интер

В параллельном матче дня «Фейеноорд» со счетом 3:1 обыграл «Бенфику». Загребское «Динамо» забило два безответных гола «Зальцбургу» (2:0), который с 66-й минуты играл в меньшинстве.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
1:3
Фейеноорд
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
0:2
Динамо З

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Янг Бойз
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