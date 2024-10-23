«Интер» в добавленное время вырвал победу у «Янг Бойз»

«Интер» победил «Янг Бойз» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

На 48-й минуте встречи форвард итальянской команды Марко Арнаутович не смог реализовать пенальти. В добавленное время забил Маркус Тюрам, который принес победу клубу из Милана.

После этого матча «Интер» (7 очков) поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице. «Янг Бойз» (0) располагаются на 35-м месте.

6 ноября команда Симоне Индзаги сыграет против «Арсенала». Швейцарский клуб в этот же день встретится с «Шахтером».

В параллельном матче дня «Фейеноорд» со счетом 3:1 обыграл «Бенфику». Загребское «Динамо» забило два безответных гола «Зальцбургу» (2:0), который с 66-й минуты играл в меньшинстве.