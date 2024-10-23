«Барселона» встретится с «Баварией» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

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«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Барселона» — «Бавария» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов обе команды набрали по 3 очка. «Барселону» тренирует Ханси Флик, который ранее возглавлял «Баварию» и победил сине-гранатовых со счетом 8:2 в четвертьфинале ЛЧ-2019/20.