«Манчестер Сити» установил рекорд по беспроигрышной серии в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» разгромил «Спарту» (5:0) в матче 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов. Английская команда продлила беспроигрышную серию в турнире до 26 матчей.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, команда Хосепа Гвардиолы побила рекорд «Манчестер Юнайтед» по самой длинной беспроигрышной серии.

В этом сезоне «Манчестер Сити» одержал 2 победы и один раз сыграл вничью. Команда с 7 очками занимает 3-е место в турнирной таблице.