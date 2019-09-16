Зинченко полетел в составе «Ман Сити» на матч с родным «Шахтером»

«Манчестер Сити» огласил заявку на матч 1-го тура группового турнира против «Шахтера». На игру в Украину полетел 21 футболист, среди которых украинский защитник Александр Зинченко.

Полностью состав «Ман Сити» выглядит следующим образом: вратари — Эдерсон, Браво, Карсон; защитники — Уокер, Стоунз, Зинченко, Анхелиньо, Менди, Канселу, Отаменди, Эрик Гарсия; полузащитники — Гюндоган, Родриго, Де Брейне, Бернарду, Давид Сильва, Фернандинью, Махрез; нападающие — Стерлинг, Габриэл Жезус, Агуэро.

Матч «Шахтер» — «Ман Сити» состоится 18 сентября в Харькове. Зинченко — воспитаник «Шахтера», он играл за молодежную команду с 2010 по 2014 год.