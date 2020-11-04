Зидан объяснил, почему матчи «Реала» в Лиге чемпионов получаются упорными

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил игроков после победы над «Интером» в 3-м туре Лиги чемпионов (3:2). Также он объяснил замены Эдена Азара и Марко Асенсио.

— Наши матчи получаются упорными, поскольку мы играем с сильными соперниками, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Сегодня мы выстрадали победу, но ребят нужно похлопать по спине — они это заслужили. Мы хорошо начали матч, играли в излюбленном стиле — применяли высокий прессинг. Забили два мяча, но быстро пропустили и потеряли свою игру.

Азар и Асенсио проделали отличную работу. Мы заменили их, потому что хотели по-максимуму воспользоваться свободными зонами, которые появлялись в обороне соперника. Мы должны быть довольны. Всегда можно играть лучше, но мы насладимся этой победой. Всегда нелегко играть с трудными соперниками — нужно сохранять правильный настрой до самого конца.