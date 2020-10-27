Зидан объяснил, почему Азар попал в заявку на матч с «Боруссией»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что нападающий Эден Азар попал в заявку на игру с «Боруссией» из Менхенгладбаха в Лиге чемпионов, так как полностью восстановился от травмы. 29-летний бельгиец еще не выходил на поле в этом сезоне.

— Если Азар с нами, то это потому, что он в порядке, — цитирует Canal+ Зидана. — Мы рады видеть его с нами, и посмотрим, как сможем его использовать.