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Зидан объяснил, почему Азар попал в заявку на матч с «Боруссией»

04:36
26 октября. Эден Азар. Фото Twitter
26 октября. Эден Азар. Фото Twitter
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что нападающий Эден Азар попал в заявку на игру с «Боруссией» из Менхенгладбаха в Лиге чемпионов, так как полностью восстановился от травмы. 29-летний бельгиец еще не выходил на поле в этом сезоне.

— Если Азар с нами, то это потому, что он в порядке, — цитирует Canal+ Зидана. — Мы рады видеть его с нами, и посмотрим, как сможем его использовать.

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