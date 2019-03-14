"Мы пройдем дальше, бро". Эвра показал переписку с Роналду перед его хет-триком

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра выложи переписку из WhatsApp с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец за пять дней до ответного матча с "Атлетико" пообещал французу, что туринцы выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первую игру в Мадриде "Юве" проиграл со счетом 0:2.

"Мы пройдем дальше, бро. Мы разнесем их", - написал Роналду в переписке с Эвра.

В ответной игре во вторник Роналду сдеал хет-трик, а его команда победила со счетом 3:0. В четвертьфинал также пробились "Барселона", "Аякс", "Порту", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Жеребьевка последних стадий плей-офф состоится в пятницу, 14 марта.

По мнению Эвра, именно эта уверенность помогла Роналду стать героем встречи.

"Это показывает уверенность и решимость лучшего игрока мира. Мы должны благодарить папу и маму Кри-Кри за то, что они дали нам этого невероятного футболиста. Каждый раз мой бро доказывает, что он мужчина", - написал Эвра в Инстаграме.