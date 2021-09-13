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Жорже Жезуш: «Оцениваю киевское «Динамо» на том же уровне, что и «Баварию» с «Барселоной»

23:06
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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Он предостерег свою команду от недооценки соперника.

«Я очень рад, что «Бенфика» сыграет в группе Лиги чемпионов, — цитирует специалиста Sport.ua. — Это наше место. «Динамо» я оцениваю на том же уровне, что и «Баварию» с «Барселоной».

Пять игроков киевлян вышли в старте Украины на матч с Францией, который завершился вничью. Это о многом говорит. Однако у «Бенфики» есть все, чтобы выходить без страха и побеждать этого соперника. Нельзя смотреть на «Динамо» как на слабейшую команду в группе. Это не так.

С ними работает один из самых квалифицированных тренеров мира. Я очень уважаю Мирчу Луческу. Мы должны побеждать, но против нас сыграет топ-команда. Я одинаково оцениваю «Динамо», «Барселону» и «Баварию». Я хочу выиграть и у киевлян, и у каталонцев, и у мюнхенцев».

Матч «Динамо» — «Бенфика» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://sport.ua/news/553804-zhorzhe-zhezush-stavlyu-dinamo-na-uroven-s-bavariey-i-barselonoy

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Евгений Петров все материалы автора

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