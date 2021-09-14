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Отаменди подчеркнул, что «Бенфика» должна уважать киевское «Динамо»

00:38
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Защитник «Бенфики» Николас Отаменди поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

«Это будет сложный, первый матч в группе, - цитирует футболиста Sport Arena. - Мы надеемся сыграть хорошую игру, постараться выиграть, а это самое главное. «Динамо» выступает в Лиге чемпионов и является чемпионом Украины, мы должны уважать будущего соперника и стараться играть в свою игру.

Со своей стороны, я всегда стараюсь помочь команде своим опытом, внести свой вклад, чтобы помочь тем, у кого нет такого большого опыта. У большинства из нас есть индивидуальность, мы стараемся играть как можно лучше. Иногда мы можем пропустить гол или потерпеть поражение, поэтому нам нужно сосредоточиться не только на стартовых одиннадцати игроках, но и на скамейке запасных, все футболисты важны для победы».

Матч «Динамо» - «Бенфика» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://sportarena.com/football/liga-chempionov/otamendi-dolzhny-uvazhat-dinamo-i-sygrat-v-svoyu-igru/

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Евгений Петров все материалы автора

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