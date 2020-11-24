Живоглядов: «Локомотив» едет в Мадрид набирать свои очки»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал, чего он ожидает от матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Мне нравится «Атлетико», — цитирует футболиста EFE. -Когда клуб покинул Гризманн и пришли другие футболисты, они быстро вписались в философию клуба. На этих выходных «Атлетико» играл лучше «Барселоны» и заслуженно победил. Луис Суарес — топовый нападающий. За него все говорит его статистика. Он до сих пор является одним из лучших в мире. Как удалось не позволить Суаресу забить в Москве? Мы боролись за каждый мяч. В том матче у «Атлетико» сильно выделялся Жоау Феликс. Мне понравилось, как он двигается, видит поле, это очень техничный и в то же время быстрый футболист.

Нам удалось добиться ничьей благодаря сплоченности и командному взаимодействию на каждом участке поля все 90 минут. Именно это сейчас самая сильная сторона «Локомотива». Старались перекрывать все опасные зоны, чтобы «Атлетико» создавал минимум моментов у наших ворот. В Мадриде ждем положительного результата. Едем набирать свои очки. Не сколько соперник позволит, а что мы сами заработаем на поле. Игра покажет. «Атлетико» — топ-клуб, но он точно не стал сильнее, чем был три недели назад в Москве.

Марко Николич очень амбициозен, хочет побеждать в каждом матче, бороться за титулы и играть в еврокубках каждый сезон. В межсезонье из «Локомотива» ушли звездные игроки: Алексей Миранчук, Жоау Мариу, Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хеведес закончил карьеру. Сейчас в матчах участвует больше молодых футболистов. Нужно немного времени на перестройку. При этом одним из лидеров стал Антон Миранчук, который делает результат: много забивает и отдает ассисты. Также в команде быстро адаптировался Зе Луиш благодаря тому, что раньше играл за московский «Спартак» и понимает русский язык».

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится 25 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.