Сегодня - жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все, что нужно об этом знать

В пятницу, 15 марта, в Ньоне пройдет жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют:

"Ливерпуль" (Англия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Тоттенхэм" (Англия)

"Аякс" (Голландия)

"Барселона" (Испания)

"Порту" (Португалия)

"Ювентус" (Италия)

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов начнется в 14.00 по московскому времени. Клубы не будут "сеяться" на основании их коэффициентов и не будут разводиться по разным парам, если представляют одну страну.

Сегодня же состоится жеребьевка полуфиналов и финала.

Игры 1/4 финала должны пройти 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала – 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал – 1 июня в Мадриде на стадионе "Ваньда Метрополитано".

Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр

По итогам 1/8 финала Лиги Европы российские команды, "Краснодар" и "Зенит", выбыли из турнира.

В 1/4 финала Лиги Европы сыграют:

"Айнтрахт" Ф (Германия)

"Вильярреал" (Испания)

"Арсенал" (Англия)

"Валенсия" (Испания)

"Наполи" (Италия)

"Челси" (Англия)

"Славия" Пр (Чехия)

"Бенфика" (Португалия)

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы начнется в 15.00 по московскому времени. Клубы не будут "сеяться" на основании их коэффициентов и не будут разводиться по разным парам, если представляют одну страну.

Сегодня же состоится жеребьевка полуфиналов и финала.

Игры 1/4 финала должны пройти 11 и 18 апреля, 1/2 финала – 2 мая и 9 мая. Финал – 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".

Лига Европы: плей-офф, расписание и результаты матчей