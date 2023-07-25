Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:59

«Жальгирис» спасся на последней минуте матча с «Галатасараем» в квалификации Лиги чемпионов

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Жальгирис» дома сыграл вничью с «Галатасараем» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов — 2:2. Ответная игра состоится 2 августа в Стамбуле.

Победитель встретится с лучшей командой в паре «Лудогорец» — «Олимпия» (Любляна).

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
25 июл, 19:00. LFF Stadium (Vetra Stadium) (Вильнюс)
Жальгирис В
2:2
Галатасарай

В другом матче ХИК в домашнем матче был сильнее «Мольде» — 1:0. Ответная игра состоится 2 августа.

Победитель матча встретится с лучшей командой в паре «Клаксвик» — «Хеккен».

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
25 июл, 19:00. Bolt Arena (Хельсинки)
ХИК
1:0
Мольде

Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Мольде
ФК ХИК
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» продажей Малкома установит рекорд РПЛ
Мирра Андреева победила украинку Ястремскую в первом круге турнира в Лозанне
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости