«Жальгирис» спасся на последней минуте матча с «Галатасараем» в квалификации Лиги чемпионов
«Жальгирис» дома сыграл вничью с «Галатасараем» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов — 2:2. Ответная игра состоится 2 августа в Стамбуле.
Победитель встретится с лучшей командой в паре «Лудогорец» — «Олимпия» (Любляна).
В другом матче ХИК в домашнем матче был сильнее «Мольде» — 1:0. Ответная игра состоится 2 августа.
Победитель матча встретится с лучшей командой в паре «Клаксвик» — «Хеккен».
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