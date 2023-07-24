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Сегодня, 19:08

Прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Команды разделены на две сетки — путь чемпионов и путь представителей лиг.

Путь чемпионов

Группа 1

«Ракув» (Польша) / «Карабах» (Азербайджан) — «Арис» (Кипр) / БАТЭ (Белоруссия)

«Зриньски» (Босния) / «Слован» (Словакия) — «Шериф» (Молдавия) / «Маккаби» Хайфа (Израиль)

АЕК (Греция) — «Динамо» (Хорватия) / «Астана» (Казахстан)

Группа 2

«Лудогорец» (Болгария) / «Олимпия» (Словения) — «Жальгирис» (Литва) / «Галатасарай» (Турция)

«Брейдаблик» (Исландия) / «Копенгаген» (Дания) — «Спарта» (Чехия)

«Клаксвик» (Фарерские острова) / «Хэкен» (Швеция) — ХИК (Финляндия) / «Мольде» (Норвегия)

Путь представителей лиг

«Брага» (Португалия) — «Бачка-Топола» (Сербия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Серветт» (Швейцария) / «Генк» (Бельгия)

«Днепр-1» (Украина) / «Панатинаикос» (Греция) — «Марсель» (Франция)

ПСВ (Нидерланды) — «Штурм» (Австрия)

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