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«Жаль «ПСЖ», потому что я родом из Парижа». Коман — о победе в финале Лиги чемпионов

02:51
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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман подвел итоги финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).

— Я очень счастлив, — приводит слова Комана официальный сайт УЕФА. — Невероятный вечер и для клуба, и для всех наших болельщиков. Разумеется, я хотел провести хорошую игру, но дело не в моем парижском прошлом, а в том, что я на сто процентов баварец. И я был настроен на победу. Но в то же время мне жаль «ПСЖ», потому что я родом из Парижа.

Мы старались с самого начала взять игру под свой контроль. Соперник контратаковал, но мы в любом случае понимали, что подобные их начинания буду таить в себе большую опасность. «ПСЖ» провел превосходный матч, мы тоже. Это был суперфинал.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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