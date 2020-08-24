Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман подвел итоги финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).

— Я очень счастлив, — приводит слова Комана официальный сайт УЕФА. — Невероятный вечер и для клуба, и для всех наших болельщиков. Разумеется, я хотел провести хорошую игру, но дело не в моем парижском прошлом, а в том, что я на сто процентов баварец. И я был настроен на победу. Но в то же время мне жаль «ПСЖ», потому что я родом из Парижа.

Мы старались с самого начала взять игру под свой контроль. Соперник контратаковал, но мы в любом случае понимали, что подобные их начинания буду таить в себе большую опасность. «ПСЖ» провел превосходный матч, мы тоже. Это был суперфинал.