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«Зенит» заработал 21,55 миллиона евро и принес еще два очка в рейтинг

27 ноября 2019, 23:10
«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Победа над «Лионом» в 5-м туре Лиги чемпионов (2:0 в Санкт-Петербурге) принесла «Зениту» еще 2,7 миллиона евро, которые после окончания сезона заплатит в виде бонусов УЕФА, а России — еще два зачетных очка в таблицу коэффициентов, где мы почти безнадежно отстали от Португалии. Отрыв на некоторое время («Бенфика» сегодня играет с «Лейпцигом») сократился до 1,133 или 7 зачетных очков.

В этом сезоне отыграть его будет очень сложно. Потому что у нас в еврокубках осталось четыре команды (а скоро будет еще меньше), а конкуренты пока сохранили все пять. И набранные очки у нас делятся на шесть, у португальцев — на пять.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Зенит

ЛЧ

21,55

2. Локомотив

ЛЧ

17,95

3. Краснодар

ЛЧ/ЛЕ

9,54

4. ЦСКА

ЛЕ

3,11

5. Спартак

ЛЕ

0,58

6. Арсенал

ЛЕ

0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

5

4

9

2. Локомотив

ЛЧ

2

4

6

3. Краснодар

ЛЧ/ЛЕ

5

0

5

4. Спартак

ЛЕ

2

0

2

5. ЦСКА

ЛЕ

1

0

1

6. Арсенал

ЛЕ

0

0

0

Всего: 23 очка, 6 команд, коэффициент 3,833.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

...6. Португалия

10,500

8,083

9,666

10,900

6,700

33,5

45,849

5 (5)

7. Россия

11,500

9,200

12,600

7,583

3,833

23

44,716

6 (4)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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