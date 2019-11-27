«Зенит» заработал 21,55 миллиона евро и принес еще два очка в рейтинг
Победа над «Лионом» в 5-м туре Лиги чемпионов (2:0 в Санкт-Петербурге) принесла «Зениту» еще 2,7 миллиона евро, которые после окончания сезона заплатит в виде бонусов УЕФА, а России — еще два зачетных очка в таблицу коэффициентов, где мы почти безнадежно отстали от Португалии. Отрыв на некоторое время («Бенфика» сегодня играет с «Лейпцигом») сократился до 1,133 или 7 зачетных очков.
В этом сезоне отыграть его будет очень сложно. Потому что у нас в еврокубках осталось четыре команды (а скоро будет еще меньше), а конкуренты пока сохранили все пять. И набранные очки у нас делятся на шесть, у португальцев — на пять.
Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)
Сколько заработали наши клубы
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
21,55
|
2. Локомотив
|
ЛЧ
|
17,95
|
3. Краснодар
|
ЛЧ/ЛЕ
|
9,54
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3,11
|
5. Спартак
|
ЛЕ
|
0,58
|
6. Арсенал
|
ЛЕ
|
0,26
* В миллионах евро.
За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.
Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.
Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
5
|
4
|
9
|
2. Локомотив
|
ЛЧ
|
2
|
4
|
6
|
3. Краснодар
|
ЛЧ/ЛЕ
|
5
|
0
|
5
|
4. Спартак
|
ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
5. ЦСКА
|
ЛЕ
|
1
|
0
|
1
|
6. Арсенал
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
|
Всего: 23 очка, 6 команд, коэффициент 3,833.
За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка.
Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)
|
Страна
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
...6. Португалия
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
6,700
|
33,5
|
45,849
|
5 (5)
|
7. Россия
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
3,833
|
23
|
44,716
|
6 (4)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.
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