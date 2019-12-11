«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и остался без евровесны

«Зенит» в гостевом матче Лиги чемпионов уступил «Бенфике» (0:3). Хозяева забили дважды в начале второго тайма, третий мяч в свои ворота отправил форвард Сердар Азмун.

В другой игре группы «Лион» и «Лейпциг» сыграли вничью со счетом 2:2 — этот результат означает, что кроме «Лейпцига» в 1/8 финала турнира вышел «Лион», «Бенфика» заняла третье место, а «Зенит» стал четвертым.

Лига чемпионов

6-й тур

Группа G

«Бенфика» (Португалия) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (0:0)

Голы: Серви, 47 (1:0). Пиззи, 58 — с пенальти (2:0). Азмун, 79 — в свои ворота (3:0).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Гримальдо, Пиззи, Таарабт, Габриэл (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Винисиус (Кайю, 89), Чикинью.

«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Иванович, Осорио, Дуглас Сантос, Шатов (Мак, 89), Барриос, Оздоев (Смольников, 60), Ерохин (Сутормин, 65), Дзюба, Азмун.

Предупреждения: Дуглас Сантос, 17. Габриэл, 19. Оздоев, 43. Ерохин, 55.

Удаление: Дуглас Сантос, 56 (игра рукой, вторая ж.к.).

Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).

ВАР: Эрнандес Эрнандес. Де Бургос Бенгоэчеа (оба — Испания).

10 декабря. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр