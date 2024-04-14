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Сегодня, 10:12

Хави поделился ожиданиями от ответного матча «Барселоны» с «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 16 апреля.

«Мы находимся в лучшем моменте сезона. Во вторник нас ждет настоящее испытание, самое сложное, но мы находимся в отличной форме», — цитирует Хави Relevo.

В первой встрече каталонцы обыграли парижан со счетом 3:2.

Ответный матч «Барселона» — «ПСЖ» пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 22.00 мск.

Хави Эрнандес (Хави)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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