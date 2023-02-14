Защитник «Баварии» Дайо Упамекано перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионом поделился мнением о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Если во время матча на секунду отвести глаза от Месси, то сразу придется пожалеть об этом. Это самый умный футболист в мире, который всегда следит за тобой и изучает. Иногда Месси открывается незаметно, а когда ты его обнаруживаешь, он уже отдает пас», — цитирует Упамекано L'Equipe.

Матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится сегодня, 14 февраля. Начало — в 23.00 мск.