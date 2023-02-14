Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:53

Упамекано: «Месси — самый умный футболист в мире»

Защитник «Баварии» Упамекано перед матчем с «ПСЖ» оценил игру Месси
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионом поделился мнением о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Если во время матча на секунду отвести глаза от Месси, то сразу придется пожалеть об этом. Это самый умный футболист в мире, который всегда следит за тобой и изучает. Иногда Месси открывается незаметно, а когда ты его обнаруживаешь, он уже отдает пас», — цитирует Упамекано L'Equipe.

Матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится сегодня, 14 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Дайот Упамекано
Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Беннасер пропустит матч «Милана» с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов
АПЛ — лига Гвардиолы. Пеп опередил даже легенд по проценту побед
Тарханов назвал ключевые факторы в противостоянии «ПСЖ» и «Баварии»
Терзич заявил, что «Челси» сложно анализировать перед матчем Лиги чемпионов из-за зимних трансферов
«ПСЖ» поплыл, Конте теряет лидеров, Поттер хватается за шанс. Что нужно знать перед первыми матчами 1/8 финала Лиги чемпионов
Семин назвал фаворита матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов назвал ключевые факторы в противостоянии «ПСЖ» и «Баварии»

Беннасер пропустит матч «Милана» с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости