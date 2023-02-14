Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» примет «Баварию», «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом»

14 февраля стартует 1/8 финала Лиги чемпионов. «Милан» встретится с «Тоттенхэмом», а «ПСЖ» примет «Баварию».

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей. Видеотрансляции игр будут доступны в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Ответные встречи «Тоттенхэм» — «Милан» и «Бавария» — «ПСЖ» пройдут 8 марта.

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