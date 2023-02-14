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Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» примет «Баварию», «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Серхио Рамос.
Фото AFP

14 февраля стартует 1/8 финала Лиги чемпионов. «Милан» встретится с «Тоттенхэмом», а «ПСЖ» примет «Баварию».

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей. Видеотрансляции игр будут доступны в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Тоттенхэм
Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бавария

Ответные встречи «Тоттенхэм» — «Милан» и «Бавария» — «ПСЖ» пройдут 8 марта.

Подробнее узнать о новостях и обзорах матчей ЛЧ, статистике и календаре игр — можно по этой ссылке.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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