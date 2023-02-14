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Сегодня, 18:45

Тарханов назвал ключевые факторы в противостоянии «ПСЖ» и «Баварии»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и германской «Баварии».

«Соотношение сил 50 на 50. Явного фаворита нет. В одной команде играют звезды, а в другой — суперзвезды. Многое зависит от того, выйдет ли на поле Килиан Мбаппе. А вот в командной игре преимущество у «Баварии». Она выглядит более сплоченной. Домашняя арена дает небольшое преимущество «ПСЖ». Но сейчас этот фактор перестал быть таким значимым. Раньше перевес своего поля сказывался на результате сильнее», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 14 февраля в Париже. Ответный пройдет 8 марта в Мюнхене. Победитель пары определится по сумме двух встреч и сыграет в четвертьфинале турнира.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10650377-tarhanov-nazval-klyuchevye-faktory-v-protivostoyanii-pszh-i-bavarii.html
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