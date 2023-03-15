Заммер: «Сити» сегодня в полной мере вышел на уровень мирового класса»

Бывший игрок сборной Германии Маттиас Заммер прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Лейпцигом» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сити» сегодня в полной мере вышел на уровень мирового класса. Я говорил перед матчем о том, что сейчас турнир для грандов начинается по-настоящему. «Сити» выделяется не только высоким уровнем исполнительского мастерства, но и физически мощен. Эта команда обладает скоростью и атлетизмом", — цитирует пресс-служба УЕФА Заммера.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому английская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.