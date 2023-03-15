Хенрикс: «До сих пор за всю карьеру я ни разу не проигрывал со счетом 0:7»

Защитник «Лейпцига» Беньямин Хенрихс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:7) в ответном матче Лиги чемпионов.

«До сих пор за всю карьеру я ни разу не проигрывал со счетом 0:7. Для нас вечер получился тяжким и горьким. Холанн очень силен физически. Ему есть что предложить, а отбиваться от него трудно», — цитирует пресс-служба УЕФА Хенрикса.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому английская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.